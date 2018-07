O mercado de games movimenta por ano quase 100 bilhões de dólares. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas têm o hábito de jogar video games, sendo que 700 milhões o fazem conectados na Internet. Isto representa quase metade da chamada população online do planeta, de acordo com a comScore

Milhares de startups de games nascem todos os anos, sonhando morder uma fatia deste mercado. Porém isto se torna realidade apenas para uma pequena fração. A grande maioria morre no meio do caminho, quando dinheiro não é suficiente para terminar o desenvolvimento do produto ou para levar a cabo a estratégia de aquisição de usuários, os dois principais motivos que levam à quebra destas empresas.

Por outro lado, há uma enormidade de aficcionados, que gostariam de ter acesso a novos games, assim que lançados, podendo ser os primeiros a usufruir das novas emoções. E pesquisas mostraram que não gostariam apenas de ter a oportunidade de experimentar, mas, por que não, investir nestas empresas. Com esta finalidade, o norte-americano Aaron Kaplan fundou a Equity Arcade , uma fintech de crowdfunding focada no multibilionário mercado de video games.

Funciona da mesma forma que outras empresas de crowdfunding, como Kickstarter Indiegogo , ou seja, as empresas que estão levantando investimentos colocam seus produtos na plataforma e os usuários que tiverem interesse fazem seus investimentos, começando com valores a partir de 100 dólares. Com um valor mínimo inicial baixo, a Equity Arcade espera que usuários se tornem sócios de várias empresas, criando assim uma comunidade de usuários investidores, que terão o potencial para disseminar os games criados por startups inovadoras, ao mesmo tempo em que viabilizam financeiramente o desenvolvimento contínuo de seus produtos e a implementação de suas estratégias de marketing.

Com o baixo valor necessário para o investimento inicial, aliado ao conceito de comunidade, Kaplan espera reduzir os riscos normais do investimento em startups (para o investidor) e aumentar a sua taxa de sucesso (para as startups). O modelo me parece bem montado e coerente. Resta saber se sua execução possibilitará atingir os resultados esperados.