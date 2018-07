Guilherme Horn é PhD em negócios e um dos maiores especialistas do Brasil em serviços financeiros que usam tecnologia, segmento conhecido como Fintech. Com experiência de mais de 20 anos no segmento, ele foi um dos fundadores da corretora de valores digital Ágora, vendida em 2008 para o Bradesco, e CEO e fundador da Órama, plataforma digital de distribuição de investimentos. Atualmente, é conselheiro, mentor e investidor-anjo em mais de dez startups e aceleradoras, editor do blog Finnovation e diretor executivo da consultoria Accenture. Neste blog, Guilherme vai contar os bastidores das inovações das fintechs no Brasil e no mundo.