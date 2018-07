Quando se trata de gestão financeira pessoal, a elaboração de um plano de gastos é algo racional demais para as pessoas seguirem. Imagine limitar quanto vai se gastar num restaurante, no supermercado, ou mesmo numa compra de impulso. É comum vermos consumidores fazerem planos detalhados de despesas e não conseguirem cumpri-los. Isto porque nossas decisões de compra são emocionais e não, racionais. Por mais que achemos que há uma razão por trás de cada decisão, somos seres guiados por nossas emoções. A lógica racional vem instantes depois da decisão tomada, para nos dar conforto e acreditarnos que tomamos a melhor decisão.

Com base nisso, a fintech Wallio desenvolveu um aplicativo que diz ao usuário, todo domingo, quanto ele poderá gastar ao longo da semana. Se o usuário gastar menos, o sistema recomenda guardar o valor economizado e rebalanceia as previsões das semanas seguintes. Se o usuário gastar mais, ele reduz o valor que estimaria para a semana seguinte.

Para fazer esta conta, o aplicativo se conecta às contas bancárias do usuário e analisa todas as suas movimentações, tudo que entra e tudo que sai. A tese da startup é que não adianta fazer uma plano detalhado para cada despesa. O que importa é o total que o usuário gasta. E assim fica mais fácil administrar as finanças, já que é comum gastar-se em algo não previsto ao longo de um período. E, pensando no total, o usuário pode sozinho fazer as compensações necessárias para não extrapolar o valor total.

A startup, baseada em San Francisco, entrou há pouco em operação e já atraiu as atenções no Vale do Silício. Ainda não tem um modelo de receita definido, por enquanto é totalmente grátis e permanecerá assim até que tenha uma base de usuários suficiente para gerar uma massa crítica de dados, que lhe permita descobrir uma forma de ganhar dinheiro. Por isso, talvez, sua carteira de clientes esteja crescendo tão rápido…