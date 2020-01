O ano de 2019 foi marcado pelos maiores investimentos já feitos em fintechs no Brasil. Este número não é tão preciso, mas há estimativas que ultrapassam 1 bilhão de dólares em aportes realizados por fundos de Venture Capital nacionais e estrangeiros. E 2020 promete ter números ainda maiores.

Além da confiança dos investidores, minhas apostas para 2020 são:

1. Open Banking não avança na velocidade esperada

O conceito do Open Banking representa uma das maiores transformações da história do mercado financeiro. Em poucas palavras, os reguladores assumem que os donos dos dados são os usuários (e não as Instituições Financeiras) e que, mediante a autorização dos mesmos, eles devem ser compartilhados com outras empresas. Isso permitirá que startups, por exemplo, ofereçam produtos mais personalizados aos usuários, num movimento que promete fomentar a concorrência, levando, em tese, a melhores preços e maior qualidade.

Embora a regulamentação do Open Banking esteja avançando no Brasil, com destaque para o papel exemplar que o Banco Central tem desempenhado, trazendo os aprendizados de outros países e abrindo a discussão com a sociedade, ainda acho que o caminho é mais longo do que muitos pensam. Tenho visto em comentários de profissionais da área, em painéis em eventos e em posts nas redes sociais um certo otimismo em relação ao tema. Sou um eterno otimista e tenho trabalhado nos últimos anos para que o tema avance no Brasil. Porém, tive a oportunidade de acompanhar as experiências da Europa e do Reino Unido e elas mostraram que, muitas vezes, pequenos detalhes técnicos podem travar todo o processo, com consequências desproporcionais. Devemos estar atentos a isso no Brasil, para que a população não veja os benefícios da nova regulamentação serem adiados, após tanto tempo empenhado por tanta gente competente.

2. Pagamentos: ano de consolidações

Dentre os segmentos de Fintech, Pagamentos é tradicionalmente o que possui a maior quantidade de empresas. No Brasil, não é diferente, ele representa entre 25 e 30% do setor. Minha aposta é que em 2020 veremos diversas consolidações no segmento, visto que ele está muito fragmentado e, com o aquecimento da economia, novos investimentos serão necessários para que as empresas se mantenham competitivas. Nem todas conseguirão o funding necessário e fusões e aquisições podem ser boas saídas.

3. Investimentos: novas propostas de valor no radar

Em Investimentos, aposto em plataformas diferentes. Este segmento está muito homogêneo, com ofertas similares e os participantes brigando por clientes como num jogo de rouba monte. Este movimento invariavelmente leva a um aumento do custo de aquisição de clientes (CAC) e diminui o LTF (“life time value”) – a receita que o cliente vai gerar enquanto permanecer na plataforma. O mercado precisa de propostas de valor diferentes, o que inclui também acesso mais fácil para se investir em ativos fora do país.

4. Crédito: chegou a hora da verdade

Na área de Crédito, eu diria que a luz amarela está acesa. Há muitos novos entrantes, apostando no tripé: altos spreads, experiência ruim e mercado potencial gigante. Embora estas premissas sejam verdadeiras, não basta um aplicativo amigável, alguns meses de testes num novo modelo de risco e um FDIC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) fornecendo o capital para a empresa dar certo. No mundo todo, as fintechs de crédito são as que têm maior taxa de mortalidade. E isto tem uma série de motivos. No lado da empresa, gestão de capital e de risco são atividades muito específicas, que exigem conhecimento técnico e experiência – ainda mais em empresas com altas taxas de crescimento. Esta atividade costuma ter sua complexidade subestimada por empreendedores da área. Estou acostumado a ver empreendedores deste segmento acharem que, após alguns meses de teste, o modelo de risco está validado e que inadimplência e fraude estão sob controle; porém, ao escalarem a operação, os problemas vêm em forma de avalanche. Como do outro lado está um cliente tomador, que não se importa com nada sobre quem está lhe emprestando dinheiro, as taxas de crescimento podem ser altas, o que agrava o problema quando o modelo não está totalmente calibrado. E é mais ou menos este o cenário que poderemos ver em 2020 nesta área, nas fintechs que oferecem as diversas modalidades de empréstimos a pessoa física.

Em geral, períodos de crise são ótimos momentos pra se iniciar uma startup. Pode-se testar, errar, aprender. Com o mercado em baixa, não se perde tanto. Entretanto, quando a economia começa a se recuperar, aí é hora de se acionar os motores e acelerar. Neste momento, as startups que não estão preparadas sofrem. E aquelas que fizeram o dever de casa têm a oportunidade de surfar a onda da euforia. Esta é a expectativa para o ano que se inicia.