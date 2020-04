Não vai ser fácil para a grande maioria das fintechs atravessar esta crise. Para a maior parte delas, a demanda caiu fortemente, jogando a receita para níveis muito baixos, impondo um grande desafio na redução de despesas, porém sem que isto represente um enfraquecimento da capacidade de crescimento, que será necessária no período pós-crise. Não é uma equação simples.

Com as fintechs de crédito, acontece um fenômeno diferente. A demanda cresceu fortemente, porém deve ser acompanhada do aumento da inadimplência, o que representa um risco adicional para o negócio. Além disso, o funding para as carteiras de crédito ficou escasso. As que usavam FDICs como fonte estão enfrentando o desafio dos resgates dos investidores. As que usam outras fontes enfrentam um maior rigor de liquidez.