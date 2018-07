O tio de Vishnu Teja Chundi, um jovem indiano que está concluindo seu MBA na London Business School, foi um homem de negócios bem sucedido, acumulando diversos bens no eixo Nova Delhi-Dubai. Porém, nunca teve a preocupação de catalogar seus bens, o que se tornou um problema com a sua morte prematura, aos 55 anos de idade. A família levou seis meses, precisou fazer muitas viagens e gastar muito tempo para conseguir juntar todos os seus bens. E após estes meses de árdua dedicação, outros se seguiram para levantar o valor de cada bem e se decidir como dividi-los entre os herdeiros.

Este fato deu uma ideia para Vishnu e daí nasceu a Asset Vault , uma startup que funciona como um inventário digital. O usuário cadastra todos os seus bens: imóveis, automóveis (ou motos, barcos, etc), obras de arte, aplicações financeiras, etc. O site sugere a melhor forma de segurá-los caso eles não tenham seguro, ou pode também avaliar as condições do atual seguro, sugerindo alterações quando achar necessário. O sistema pode inclusive funcionar como um gestor dos seguros dos bens do usuário, concentrando todas as apólices e avisando sobre vencimentos e renovações.