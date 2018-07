Os investidores iniciantes estão sempre buscando ganhos rápidos e significativos, esquecendo-se que em investimentos financeiros é talvez onde melhor funcione a regra básica de risco e retorno: altos retornos pressupõem altos riscos. Se você ouvir alguém dizer que conhece uma forma de obter altos ganhos com baixo risco, desconfie, pois isto não existe.

Mesmo com a ressalva acima, não para de crescer o número de usuários da maior rede social de investidores do mundo, a eToro . Fundada em Israel pelos irmãos Yoni Assia e Ronen Assia em 2007 e totalmente remodelada em 2010, possui hoje mais de 6 milhões de usuários. A plataforma permite que qualquer usuário pesquise, através de vários critérios, os investidores da rede com maiores ganhos, aqueles com perfil parecido do usuário, outros que operam nos países ou mercados desejados, e que sigam as suas operações, replicando o seu portfolio de investimentos e seus ganhos e perdas. Isto significa que você pode, por exemplo, buscar por investidores que obtiveram ganhos de 100% na última semana e copiar suas operações daqui para frente. A plataforma deixa claro qual o risco que você estará correndo (lembra da regra básica de risco e retorno?) e cabe a você tomar a decisão do que fazer com o seu dinheiro.

A última novidade trazida pela eToro foi a área institucional do site, chamada CopyFunds for Partners. Nesta área, Gestores de Recursos podem disponibilizar os portfolios de seus Fundos de Investimentos, passando a ter acesso à enorme base de usuários espalhada por mais de 140 países. O modelo de receita é o mesmo que fez da plataforma um sucesso: cada investidor, ao seguir uma estratégia de investimento, paga um percentual do que investe para aquele que criou a estratégia e uma outra parcela para o site. Com esta nova área, a plataforma da um passo importante como resposta a uma crítica comum, de que os chamados gurus muitas vezes não são profissionais com a qualificação adequada para estarem nesta condição. Em diversos países, o consultor financeiro precisa ser certificado, seja por órgãos reguladores ou por instituições privadas.

Independentemente disso, o eToro, ao longo de sua trajetória, vem cumprindo sua missão de democratizar o acesso de pequenos investidores a diversos mercados e a estratégias de investimentos mais sofisticadas, tendo se estabelecido como a maior rede social mundial de investidores.