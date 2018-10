Tenho sido muito questionado sobre as plataformas de arbitragem de criptomoedas. Existem dezenas delas no mercado, prometendo rentabilidades que podem chegar a 3% ao mês. Será que isso é possível?

Em primeiro lugar, para aqueles que não sabem do que estou falando, aqui vai uma rápida explicação: o que estas plataformas fazem é monitorar os preços das criptomoedas em diferentes bolsas e aproveitar as diferenças de cotações para comprar numa bolsa e vender na outra, quase que instantaneamente.

Se você já acompanhou as cotações das criptomoedas em diferentes bolsas, já verificou que de fato há uma variação grande nas cotações (é comum vermos por exemplo 5% de diferença entre uma bolsa e outra num mesmo momento). Então, em tese, existe uma oportunidade de ganhos em operações como estas, onde se compra num valor menor e se vende, quase que instantaneamente, num valor maior. Estas operações são chamadas de arbitragem.

Porém, há que se atentar para dois importantes fatores: volume (quantidade de criptomoedas transacionado) e taxas das bolsas. O volume é importante porque as bolsas têm diferentes níveis de liquidez. Por exemplo, enquanto as maiores bolsas podem transacionar mais de 200 mil bitcoins num dia, as menores transacionam menos de 200 bitcoins por dia, ou seja, mil vezes menos. Como os lotes de criptomoedas são muito fracionados, isto significa que se formos vender 10 bitcoins numa determinada bolsa, executaremos esta ordem com talvez 50 preços diferentes. O sistema precisa levar isto em consideração (o chamado livro de ofertas) e, claro, considerar as taxas que cada bolsa cobra.

Já testei pessoalmente diversos sistemas e planilhas de arbitragem de criptomoedas e eu diria que é razoável se atingir ganhos líquidos de cerca de 1% ao mês. Não significa que não seja possível atingir ganhos maiores, porém se há algo que não muda no mercado financeiro é que risco e retorno andam sempre juntos.

Em resumo, não estou recomendando, de forma alguma, que o caro leitor opere em plataformas de arbitragem. Mesmo porque elas costumam ser pouco transparentes em suas operações, e isto pode abrir uma brecha para que algumas sejam simples pirâmides. Estou apenas respondendo a uma demanda crescente de pessoas interessadas no tema, afirmando que é possível sim atingir ganhos com operações de arbitragem. Entretanto, trata-se de uma operação indicada apenas para pessoas que tenham boa experiência com trading no mercado financeiro e de criptomoedas.