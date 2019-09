FINNOVATION , o primeiro blog de Fintech do país, acaba de publicar o novo Mapa de Fintechs do Brasil, como tem feito anualmente desde 2011. Pelo levantamento feito, já são 504 fintechs operando no país, divididas em 10 segmentos. Isto representa um crescimento de 34% em relação ao ano passado, quando tínhamos 377 startups.

O segmento com maior quantidade de startups continua sendo o de pagamentos, que aumentou sua participação de 23% para 26%. Em seguida, vem a área de Crédito, com 17% das fintechs. Também houve um crescimento neste segmento, que era de 15% no ano passado, mostrando que os empreendedores enxergam uma oportunidade neste nicho ainda dominado pelos grandes bancos.

Um dado interessante é a quantidade de fintechs B2B, que aumentou de 48% para 61%. Este crescimento inclui uma boa parte de fintechs que estão nascendo para colaborar com grandes instituições financeiras, reduzindo suas ineficiências e ajudando-as a melhor atender o mercado. Esta colaboração é uma tendência global, na medida em que muitas fintechs perceberam as dificuldades de escalar um negócio financeiro, que muitas vezes depende de uma estrutura de capital mais complexa, atém das limitações decorrentes da regulamentação e das normas de compliance.

Quanto à idade dos fundadores, o mercado de fintechs apresenta dados bem interessantes: 58% dos empreendedores têm mais de 35 anos e somente 6% têm menos de 25 anos. Isso aponta para uma maior maturidade e experiência dos fundadores destas startups. Segundo um estudo do MIT, empreendedores com mais de 40 anos têm uma chance significativamente maior de sucesso em seus negócios. Talvez isso ajude a explicar por que 72% das fintechs brasileiras já passaram do vale da morte dos primeiros dois anos de vida.

Por último, um dado que chama a atenção no mercado nacional de fintechs: 62% delas estão inovando por meio de um novo modelo de negócios, enquanto as demais 38% inovam através da tecnologia. Isto mostra que os incumbentes nacionais ainda estão presos aos modelos tradicionais, oferecendo oportunidades para novos entrantes que queiram ofertar produtos e serviços de forma diferente, não necessariamente através apenas da tecnologia.