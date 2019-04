O título do post nada tem a ver com as brincadeiras de 1 de Abril!

No último dia 18, a Apple fez o lançamento do Apple Card, o cartão de crédito que marca a entrada da gigante de tecnologia no mundo fintech.

Li muitas análises a respeito e a visão que predominou foi a de que a Apple parece estar migrando seu core de produtos para serviços, uma vez que lançou no mesmo dia serviços de notícias, jogos e streaming de vídeo.

Não está errada a análise, porém creio que a estratégia vá um pouco além da matriz produto x serviço. Existe um modelo de negócio que a Apple pratica como poucos, que é o business de Plataforma.

Segundo o Gartner, uma Plataforma Digital é um produto que viabiliza e oferece outros produtos e serviços. Ou seja, é um produto/serviço que tem, de um lado, uma base de clientes existente e, de outro, uma rede de fornecedores que se acoplam ao seu serviço core, fazendo com que estes parceiros trabalhem para alavancar o crescimento da plataforma, tendo como incentivo uma parte da sua receita.

A primeira plataforma lançada pela Apple foi o iTunes e já se vão mais de 15 anos. Nela, desenvolvedores de aplicativos e distribuidores de conteúdo (filmes, música, podcasts, audiobooks) viram uma oportunidade de vender seus produtos para os usuários da Apple. Na medida em que mais conteúdo vai para a plataforma, mais relevante ela se torna para o usuário e mais valor isso gera para a plataforma e seus parceiros. A Apple aprendeu com o iTunes, se aperfeiçoou e agora tem condições de escalar a estratégia para outras áreas.

Ao anunciar o Apple News+, ela está lançando uma plataforma onde os usuários poderão acessar conteúdo de revistas e jornais, que serão filtrados e expostos de forma personalizada, de acordo com os interesses de cada usuário. Conhecendo o cuidado da empresa com a experiência do usuário, pode-se esperar uma plataforma que vai nos fazer ganhar tempo, ao acessar conteúdos realmente relevantes e formatados para a tela do iPhone. Os produtores de conteúdo vão se esforçar para lançar funcionalidades novas, pois estarão concorrendo entre si dentro da plataforma. Uma concorrência saudável onde todos ganham.

O mesmo conceito vale para o TV+, o serviço de streaming que vai concorrer com o Netflix; para o Arcade, o serviço de jogos online; e para o Apple Card.

No caso do Apple Card, aparentemente é um cartão de crédito como outro qualquer. Porém, ele nasce integrado à Wallet, a carteira digital da Apple, que vai armazenar o dinheiro vindo do cashback. Esses recursos poderão ser usados em serviços Apple ou de terceiros, que aos poucos começarão a formar uma rede similar a de um arranjo de pagamentos, com a vantagem de ter taxas reduzidas nesta movimentação. No limite, uma quantidade tão grande de serviços poderão se conectar na plataforma, que talvez, em algum tempo, estejamos diante de uma versão ocidental do gigante chinês WeChat.

Por isso, enxergar o Apple Card como um cartão de crédito que concorrerá com os cartões de outros bancos, pode ser uma miopia que subestima o poder de uma plataforma digital.