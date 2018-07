No mundo financeiro, ainda tem muitos bancos que acreditam que, para evitar fraudes, uma assinatura num papel é mais eficaz do que algoritmos e sistemas computacionais. Porém, atualmente, com a enorme quantidade de dados disponíveis sobre qualquer pessoa, os softwares especializados já ganharam esta batalha. Eu hoje confio mais numa checagem feita por um bom sistema do que num papel assinado, com a cópia da identidade anexada.

No mundo todo, novas soluções têm surgido para executar diversos processos relacionados à verificação de documentos, da identidade de uma pessoa ou de seu histórico de vida. Isto vale para checar informações sobre um funcionário a ser contratado, vale para marketplaces que queiram averiguar informações dos parceiros, vale para uma empresa de e-commerce que queira confirmar se o usuário que está comprando é ele mesmo, vale para uma operadora de telecom confirmando a identidade de quem está ativando um celular pré-pago e vale para um banco que queira fazer o “Conheça o Seu Cliente” (Know Your Client) do usuário que está se cadastrando.

As empresas européias e norte-americanas, cujas soluções já estão mais maduras, já fazem suas validações em centenas de países. A Onfido, por exemplo, uma startup londrina que checa o histórico de uma pessoa em centenas de países, é capaz de ajudar uma empresa norte-americana que queira contratar um paquistanês, a checar seu histórico em todas as suas bases. Para isso, a Onfido usa inteligência artificial no cruzamento dos dados, identificação biométrica e reconhecimento facial.

Este problema também existe no Brasil e os bureaus tradicionais daqui têm se esforçado para acompanhar a evolução digital, porém ainda estão a uma grande distância do que as startups lá de fora têm oferecido. E esta lacuna acaba abrindo oportunidades para novos entrantes. É exatamente neste espaço que foi criada há 6 meses a IDWall. O fundador da startup viveu este problema na pele, num empreendimento anterior, e partiu para criar uma solução. Em pouco tempo, três produtos já foram para o ar: Validação de documentos, Checagem de histórico e e Verificação de Identidade, e já contam com clientes como a 99Táxis e a empresa de pagamentos Moip. A startup paulista acabou de passar num rigoroso processo de seleção para o programa da 500 Startups, do Vale do Silício, uma das maiores aceleradoras do mundo; o que vai contribuir para aprimorar seus produtos e escalar suas operações.

No Brasil hoje, já há milhares de bases de dados, públicas e privadas, que podem ser utilizadas para se checar e encontrar informações. As empresas que fizerem bom uso destas bases, ajudadas por tecnologias como analytics, big data e inteligência artificial, poderão oferecer experiências melhores para seus usuários e conferir maior segurança para suas operações. E, aos poucos, se convencerão de que papel e assinatura são coisas do passado.