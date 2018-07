Richard Craib, um sul africano de 29 anos, trabalhava numa grande gestora de recursos, programando sistemas de inteligência artificial para ajudar na alocação de recursos. Craib achava seus algoritmos muito simples e teve a ideia de compartilhar os dados das estratégias de investimento com um amigo, que utilizava redes neurais, trabalhando com soluções mais complexas usando machine learning. Craib suspeitava que estas técnicas mais avançadas poderiam ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro em suas operações. Porém, deparou-se com um problema: a empresa não permitia o compartilhamento das informações que eram necessárias para o amigo dele testar suas técnicas. As informações eram altamente confidenciais e o seu compartilhamento iria possibilitar que os desenvolvedores pudessem operar no mercado e obter os mesmos ganhos do fundo. Craib passou a pesquisar obsessivamente uma forma de criptografar os dados. Se conseguisse fazê-lo, poderia compartilhar os dados e usufruir de uma tecnologia altamente inovadora para a indústria de fundos. Craib pediu demissão e fundou a startup Numerai , uma gestora de recursos cujo principal fundo de investimento é capaz de usar um número ilimitado de desenvolvedores, no mundo todo, que, de forma anônima, ajudam na criação de algoritmos que servem de base para a alocação de recursos do fundo.

No Numerai, as decisões são tomadas por sistemas de inteligência artificial. E os sistemas são desenvolvidos por milhares de programadores espalhados por mais de cem países. Eles recebem os dados criptografados, rodam seus algoritmos e devolvem a solução para a Numerai. A empresa então avalia o programa e começa a investir com base nele. Ao final de cada trimestre, a Numerai apura seus ganhos e distribui parte do lucro para os programadores que desenvolveram as soluções.

A Numerai funciona como uma plataforma, que quer levar para Wall Street o conceito de open source, originário da indústria de software. Open source é um modelo colaborativo de desenvolvimento, onde a comunidade participa ativamente, contribuindo com melhorias e modificações de um software, por exemplo.

O fundo da Numerai pode ser considerado o primeiro fundo open source do mercado. No primeiro ano de atuação, recebeu contribuições de 7.500 engenheiros de computação, totalmente desconhecidos da empresa e sem qualquer experiência no mercado financeiro. Eles pertencem a universidades como Harvard, MIT ou Stanford, ou a inúmeros outros centros de excelência espalhados pelo mundo.

Recentemente a empresa levantou uma rodada series A, com a participação de renomados fundos do Vale do Silício, com o objetivo de acelerar suas operações e fortalecer sua estratégia de monopolizar a inteligência no mercado de fundos de investimento, reunindo os melhores cientistas de dados do mundo.