Imagine a cena: domingo a noite, você sentado no sofá da sala, e a família decide pedir a tradicional pizza do domingo. De onde você está, dá o comando:

– Alexa, pedir pizza no restaurante de sempre, grande, marguerita, pagamento com o mesmo cartão usado na semana passada.

Pronto, minutos depois a pizza chega em sua casa. O mesmo pode funcionar para encomendar um remédio na farmácia ou fazer uma compra de legumes e verduras no supermercado. A novidade não está na conexão com os estabelecimentos, mas na funcionalidade do pagamento. Até agora os Assistentes Virtuais Domésticos, como o Alexa ou o Google Home, não aceitavam pagamentos. Mas a Amazon acaba de anunciar, em seu evento anual Re:Invent, em Las Vegas, que o Amazon Pay estará em breve disponível para os aplicativos de voz, chamados “skills”, disponíveis para uso com o Alexa.

Os skills ficam disponíveis numa loja virtual chamada Skills Store. Funciona da mesma forma que as Apps Stores, as lojas de aplicativos, que usamos quase que diariamente em nossos smartphones para atualizar ou baixar novos aplicativos. Num primeiro momento, o Amazon Pay no Alexa estará disponível para três categorias: doações, restaurantes e eventos.

O sistema usará como fator de autenticação a voz do usuário. Somente a voz cadastrada para aquele cartão de crédito é que poderá autorizar o pagamento. Embora muitos possam questionar a segurança desta modalidade de pagamento, vale sempre lembrar que aplicações como estas devem ser opcionais. Deve caber ao usuário optar se deseja correr algum risco adicional em troca de uma facilidade maior no seu dia-a-dia.

Os assistentes virtuais aos poucos vão ganhando espaço em nossas rotinas. Em poucos anos, estaremos dependentes deles da mesma forma que ficamos dependentes dos celulares. E, neste sentido, a inclusão da função de pagamentos é um importante passo nesta jornada.