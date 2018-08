A Inteligência Artificial será um divisor de águas na indústria financeira. Ela representa um grande avanço tecnológico, que vai mudar a forma como as empresas de serviços financeiros atuam. A grande maioria dos grandes bancos, no mundo todo, estão no mínimo testando a aplicação da tecnologia em alguma área.

Embora a denominação Inteligência Artificial nos leve a pensar em substituição do ser humano, as aplicações mais prováveis da tecnologia devem servir para ajudar as pessoas, aumentando o potencial de suas decisões. Por isso, a Accenture é uma das empresas que prefere usar o termo Inteligência Aumentada, que reflete com mais precisão o uso e propósito desta tecnologia, que levou pelo menos duas décadas para chegar na maturidade.

Um relatório recente da consultoria Business Insider apontou o status da tecnologia no setor financeiro, ao redor do mundo.

Até o momento, a maior quantidade de aplicações foi em prevenção a fraudes e garantia da segurança da identidade do usuário. No combate a fraudes, os casos de uso mais frequentes são em Pagamentos. Também há muitas aplicações internas para automação de processos existentes.

Segundo a Autonomous, uma outra empresa de pesquisa, até 2030 os bancos poderão economizar até 22% de seus custos com a aplicação de Inteligência Artificial. Isto representa cerca de 1 trilhão de dólares. Ainda segundo a empresa, quase metade desta economia estaria no front office, boa parte vindo da redução de custos com agências e toda a distribuição física.

Ainda é cedo para dizer que cenário tem maior probabilidade de ocorrer, mas seja ele qual for, o impacto deve ser algo nunca visto neste segmento.