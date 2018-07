Todos os pais pensam no futuro de seus filhos. Muitos gostariam de formar uma poupança ao longo de seu crescimento, porém poucos têm o hábito de depositar regularmente uma quantia numa conta ou numa aplicação financeira, já que isto exige muita disciplina.

Pensando em resolver este problema, nasceu a startup Kidfund. Funciona da seguinte forma: o usuário se cadastra no aplicativo, abre uma conta poupança (savings account) para o seu filho ou filha no banco conveniado, que é o US Alliance, tudo de forma muito simples e rápida. Em seguida, cria um perfil para a criança, como se fosse uma rede social, colocando fotos e informações básicas. A partir daí ele pode convidar familiares e amigos para fazerem parte da rede de seus filhos.

Aberta a conta, para depositar um dinheiro para o seu filho é muito simples. Basta clicar no ícone de Depósito e selecionar um dos valores pré-defindos, que vão de 5 a 100 dólares. O usuário pode também selecionar um outro valor. Escolhido o valor, o aplicativo vai na conta pré-selecionada para o débito (pode ser um cartão de crédito ou débito) e transfere o valor para a conta poupança da criança. O valor depositado renderá 3% ao ano, algo bem razoável para o padrão americano. Da mesma forma, os familiares e amigos que fazem parte da rede da criança podem transferir dinheiro para ela e isto pode ser estimulado em datas como o aniversário ou dia da criança.

Nem a Kidfund nem o US Alliance cobram nada pela manutenção da conta e ainda oferecem gratuitamente um seguro para valores até 250 mil dólares. A empresa tem uma parceria com uma ONG e oferece a opção de doação de um dólar a cada depósito feito, que vai para um fundo para ajudar na educação de crianças carentes.

Após o lançamento, os fundadores notaram pessoas usando o aplicativo com outras finalidades, resolvendo problemas um pouco diferentes do inicialmente imaginado. Um funcionário de um clube de golfe, por exemplo, colocou o perfil do seu filho de 14 anos, que é muito estudioso, mas que, pela condição econômica da família, dificilmente poderá cursar uma das melhores universidade norte-americanas. Os sócios do clube se prontificaram a entrar no seu perfil e fazer doações para que o menino realize o seu sonho. Essa é mais uma prova de como o mundo digital pode nos ajudar a vencer desafios de diferentes complexidades, com simplicidade.