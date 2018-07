O QR code, que nos EUA foi taxado de ineficiente, pois supostamente tornava a transação de pagamento pouco seamless, definitivamente venceu esta batalha na Ásia. Por aqui (Ásia) se vê QR code em tudo quanto é estabelecimento, formal ou informal. Até mesmo moradores de rua têm suas plaquinhas com seus QR codes, assim qualquer transeunte pode fazer uma doação em segundos, sem ter que colocar a mão no bolso.

Uma das empresas que está se aproveitando da explosão do QR code é a startup VCash , uma carteira virtual pré-paga, recém autorizada pelo Banco Central da Malásia para iniciar suas operações. A iniciativa é fruto de uma parceria entre um banco (Digi) e um emissor de dinheiro virtual, o Valyou.

Funciona de forma muito simples. O usuário faz o download do aplicativo, faz um cadastro simples e deposita algum dinheiro na sua conta. Na hora de pagar, por exemplo, no caixa de uma farmácia, basta escanear o QR code do estabelecimento (todos têm o seu nos caixas), inserir o valor a ser pago e colocar a senha ou digital. E pronto, o pagamento está feito. Um dos diferenciais do VCash é a facilidade para se depositar dinheiro na carteira. Há mais de dez formas diferentes de se fazê-lo e isto inclui aqueles que não têm conta bancária, servindo como instrumento de inclusão financeira. O único pré-requisito é ter uma smartphone.

A startup pensou também nos benefícios para os estabelecimentos comerciais ou profissionais liberais. Para estes ela oferece um relatório em tempo real com os dados de perfil dos clientes do estabelecimento que pagaram com o aplicativo, tudo de forma analítica, podendo gerar insights interessantes para os lojistas. Ele pode funcionar de duas formas: autônoma, com o vínculo a uma conta bancária do estabelecimento, ou integrado ao POS, o que a fintech garante, é simples e fácil de implementar.

Em poucos meses de operação, a fintech já bateu mais de 20 mil estabelecimentos online e offline aceitando a solução.