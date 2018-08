Já ouviu aquela piada que diz: “o meu salário não é ruim, o problema é que ele dura pouco!”? Pois esta é a realidade de muitas pessoas, no mundo todo. Antes do mês acabar, o dinheiro do salário termina e aí o jeito é usar o cartão de crédito, entrar no cheque especial ou pegar um empréstimo.

Foi pra facilitar a vida destas pessoas que a fintech EarlySalary , na Índia, criou um empréstimo rápido, de curto prazo, de até 50% do valor do salário, e que é aprovado em 10 minutos, tudo pelo celular. Fundada por dois indianos, em 2015, a EarlySalary já emprestou cerca de 10 milhões de dólares, em tickets que vão de 125 até 1.500 dólares, por operação. O prazo máximo para quitar a dívida é de 30 dias e a taxa de juros é menor do que o cobrado pelas instituições financeiras. A startup diz que a inadimplência é muito mais baixa que a média do mercado.

Disponível nas versões iPhone e Android, o aplicativo já teve mais de 1 milhão de downloads. Cabe lembrar que a Índia é um país onde a penetração do cartão de crédito é bem inferior ao resto do mundo e isto abre uma grande oportunidade para empresas que oferecem crédito de forma alternativa. Independente disso, a EarlySalary é um excelente exemplo de uma fintech que atende um segmento muito específico e resolve a sua dor de forma simples e barata.