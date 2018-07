Na semana que passou aconteceu o SXSW , em Austin, o maior evento de Inovação do mundo. Na conferência, o incrível número de 78.000 pessoas inscritas, vindas de 83 países. Nos eventos paralelos, mais 153.000 pessoas, também de todas as partes do mundo. Com dezenas de palestras, painéis e apresentações acontecendo simultaneamente, a única certeza que temos, num evento como este, é que quando estamos assistindo uma palestra, alguma outra, no mínimo igualmente interessante, está acontecendo em alguma outra parte da cidade (sim, o evento toma diversos locais da cidade).

Dentre as muitas startups que lá se apresentaram, trago hoje uma que fez uma demonstração pra lá de interessante: Clinc . Fundada por três professores da Universidade de Michigan, a startup foi fundada em 2015, com a missão de usar o que há de mais avançado em Inteligência Artificial para criar produtos que facilitem a vida das pessoas.

O primeiro produto é o Finnie (Financial + Genie), também conhecido como o Siri (assistente pessoal do iPhone) dos bancos. O Finnie é um assistente pessoal inteligente capaz de dar conselhos financeiros. Um exemplo do que o Finnie é capaz de fazer é o seguinte: suponhamos que o usuário deseje jantar num determinado restaurante. Ele pergunta ao Finnie o que ele acha e o assistente pessoal aconselha o usuário a não fazê-lo, pois a conta deverá ser mais alta do que o usuário está acostumado e a despesa dificultará o seu plano de comprar um carro no final do ano.

Machine Learning criada pelo O Finnie foi montado como uma plataforma para que os bancos usem, de acordo com as suas estratégias. Eles podem adaptá-lo aos seus produtos e planos de negócios. O produto foi desenvolvido a partir do projeto Lucida , uma infraestrutura open source decriada pelo Clarity Lab da Universidade de Michigan.