O título deste post pode parecer curioso, mas é exatamente isto que uma startup de fintech norte-americana está fazendo, com grande sucesso. A Debitize, lançada no ano passado, retira da sua conta conta corrente o valor correspondente a cada compra que você efetua com o seu cartão de crédito. E, no dia do vencimento, a empresa paga a sua fatura. O objetivo: evitar que você não tenha o valor correspondente ao total da sua fatura disponível na conta corrente no dia do vencimento e acabe precisando pagar um valor menor, usando assim o crédito rotativo.

O saldo devedor do crédito rotativo em cartões de crédito nos EUA chegou, no final de 2015, ao alarmante número de U$1 trilhão. As taxas de juros praticadas lá estão longe do que estamos acostumados aqui no Brasil, porém o suficiente para gerar um gasto de U$115 bilhões, representando um sério problema, que abre oportunidades que justificam o sucesso da Debitize.

A Debitize ajuda pessoas que têm dificuldade em controlar suas finanças e que não querem abrir mão dos benefícios que os cartões de crédito oferecem, como milhas em programas de fidelidade, descontos em produtos e serviços, clubes de vantagens, além de algo muito importante nos EUA, que é construir o seu histórico de crédito, que se reflete no credit score, uma avaliação de crédito a que todas as instituições financeiras têm acesso nos EUA. A Debitize funciona de forma muito simples: o usuário cadastra o seu cartão de crédito e a sua conta corrente do banco no site da Debitize e a autoriza a transferir o dinheiro de sua conta corrente para a da Debitize, a cada vez que utilizar o cartão de crédito. Assim, transforma o seu cartão de crédito num cartão de débito. No dia do vencimento da fatura, o usuário pode ficar tranquilo, que ela será paga integralmente, de forma automática, pelo sistema da Debitize. Tudo isso é feito de forma gratuita, a Debitize não cobra um centavo do cliente.

No Brasil, o último levantamento do Banco Central, em agosto de 2015, apontou para um saldo no débito total no crédito rotativo de R$33 bilhões. Um número preocupante, se considerarmos que as taxas de juros praticadas no país são, em média, de 400% ao ano, podendo chegar a até 800% ao ano. Cerca de 10% dos usuários de cartão de crédito no Brasil usam o crédito rotativo, sendo que boa parte destas pessoas não entende as consequências de se usar este tipo de crédito, o que abre espaço para iniciativas que busquem ajudar estas pessoas.