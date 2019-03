A Forbes divulgou na semana passada a sua lista das 50 fintechs mais inovadoras para 2019. A lista tem como base um levantamento de 2018, que mostra que estas 50 startups juntas receberam, no ano que passou, mais de 11 bilhões de dólares em investimentos.

Como em outros anos, o segmento que mais recebeu investimentos, dentre estas fintechs, foi o de Pagamentos, com 26,4% do total. Também em quantidade de startups o setor lidera com a marca de 24,5% das listadas.

Num ano em que as criptomoedas perderam grande parte de seu valor, os fundos de Venture Capital mostraram que continuam apostando no potencial maior de mudança que o segmento pode trazer ao mercado financeiro. O investimento nestas startups ultrapassou 1 bilhão de dólares, com 5 fintechs na lista.

Outro setor que chamou a atenção foi o Imobiliário. A OpenDoor foi a startup que levantou a maior rodada de investimento, somando 1 bilhão de dólares no ano. O diferencial desta empresa, que já vale quase 4 bilhões de dólares, é a liquidez que ela dá aos vendedores de imóveis. Ou seja, a OpenDoor não é apenas mais uma plataforma de compra e venda de imóveis. Através dela, o usuário pode vender o seu imóvel imediatamente; basta entrar no site, preencher um formulário com os dados da propriedade e, minutos depois, ele recebe uma proposta. Um consultor fica à sua disposição para explicar como foi feita a avaliação. E, se o usuário concordar com a proposta, é agendada uma visita ao imóvel para uma conferência do que foi informado pelo proprietário. O passo seguinte é o fechamento do negócio, com pagamento à vista, incluindo todas as facilidades burocráticas. Em 2019, a OpenDoor espera usar 2,5 bilhões de dólares em aquisições de imóveis.

Na área de Investimentos, a Robin Hood liderou a captação com $539 milhões. Com mais de 6 milhões de clientes, a plataforma de investimentos pretende lançar este ano contas corrente e de investimento com um programa diferenciado de gestão de caixa.

Dentro de algumas semanas teremos os números globais consolidados do setor de Fintech em 2018, possivelmente apontando para um novo recorde de investimentos.