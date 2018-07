Em 2008, o israelense Uri Levine fundou o Waze, com o objetivo de fazer as pessoas ganharem alguns minutos do seu dia, até então desperdiçados no trânsito. A fórmula usada: utilizar as informações fornecidas pelos próprios usuários, de forma automática. O sucesso da empresa é inquestionável, praticamente destruiu a indústria de GPS. Em 2013, Uri vendeu a startup para o Google por mais de 1 bilhão de dólares.

Sua nova aposta é fazer algo similar com o mundo das finanças. Ao invés de ajudar as pessoas a economizar tempo, o desafio agora é fazê-las economizar dinheiro. Como? Usando os dados fornecidos pelos próprios usuários, de forma automática, da mesma forma que no Waze.

A startup chama-se Feex e funciona da seguinte forma: o usuário fornece seus dados de acesso à sua conta bancária ou de sua corretora ou plataforma de investimentos ou previdência. Quase que instantaneamente o sistema identifica todas as taxas que estão escondidas no plano de previdência ou nos investimentos que o usuário possui e passa a monitorá-las. Como ele tem acesso a uma base gigantesca de dados, consegue comparar os seus investimentos com os de outros usuários em outras instituições, gerando então alertas sobre oportunidades melhores para o perfil do cliente.

Como nos EUA as taxas de juros são muito baixas, qualquer 0,25% a mais numa taxa de administração pode fazer enorme diferença na rentabilidade da aplicação. Uri estima, por exemplo, que um terço da rentabilidade dos fundos de previdência seja devolvida às instituições financeiras em forma de taxas escondidas em complexos contratos e planos. O que ele espera é que o Feex possa ajudar as pessoas a identificar estas taxas e assim dar a oportunidade delas mudarem para investimentos com taxas menores e, consequentemente, melhor rentabilidade.

Ao invés de mapas de ruas, temos as instituições financeiras e seus produtos. Ao invés de motoristas se deslocando, temos investidores aplicando seu dinheiro para a aposentadoria e outros fins. E ao invés dos usuários ganharem minutos dos seu dia, ganham dólares na sua conta. Tudo de graça, como no Waze. Será que o Feex causará na indústria financeira o mesmo impacto que o Waze teve em seu segmento?