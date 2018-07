A Internet das Coisas já é uma realidade e já vemos pulseiras (aqui no Brasil temos a Atar), relógios e celulares que fazem pagamentos. Como a tendência nesta área é que eles sejam cada vez mais automáticos e passem despercebidos pelo usuário (o que os especialistas chamam de ausência de fricção), veremos cada vez mais objetos que executem esta função.

Um dos mais recentes lançamentos a chamar a atenção do mercado foi a caneca térmica inteligente (SmartCup) australiana Frank Green. Vendida numa combinação de centenas de cores, com um design premiado, com materiais resistentes a odores, não tóxicos e que pode ser facilmente lavada em lava-louças, esta caneca inteligente possui um chip de NFC cadastrado no VISA payWave. Isto significa que, em qualquer estabelecimento comercial que aceite este tipo de pagamento, a caneca pode ser usada para agilizar sua compra. Para evitar problemas com fraudes, principalmente decorrentes de roubo ou extravio, o valor máximo do pagamento é de 100 dólares australianos.

Por trás da tecnologia está a operadora de telecom Optus, com a sua família de produtos Optus Pay. Nela, destacam-se o Optus Pay Tag, um dispositivo que se encaixa em qualquer pulseira tipo fitbit ou relógio, tornando o seu pulso um cartão de crédito ou débito; e a Optus Pay Sticker, uma etiqueta que pode ser colada no celular ou em qualquer outro local, que, ao ser aproximada de uma máquina de pagamentos, efetua o mesmo numa fração de segundos. O cliente pode cadastrar no aplicativo Optus Pay a sua conta bancária ou o seu cartão de crédito e eles serão debitados automaticamente a cada pagamento efetuado.

Isto é só uma amostra do que veremos pela frente. Dispositivos dos mais diferentes tipos cada vez mais conectados, facilitando a nossa vida!