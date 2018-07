Todos os anos algumas dezenas de bilhões de dólares são deixadas de lado nos EUA por clientes de cartões de crédito que não exercem seus direitos. Estes direitos incluem reembolso por diferença nos preços de produtos adquiridos, proteções contra avarias e roubo de celulares e outros eletrônicos, garantias estendidas, etc. Tudo isto previsto nos contratos dos cartões de crédito, mas que a grande maioria dos clientes não sabe que tem direito ou não tem como controlar.

Nos EUA, boa parte dos varejistas possuem política de variação de preços, segundo a qual o consumidor é reembolsado, caso haja, num período determinado (normalmente de até 30 dias), uma redução no preço do produto comprado. Alguns cartões de crédito ampliam esta política para 90 dias, o que poucos clientes sabem e um número ainda menor usa de fato. Isto porque é difícil mesmo ficar controlando isso. Porém, as variações são cada vez mais frequentes, sobretudo no mundo digital. A Amazon , por exemplo, chega a alterar o preço de um produto mais de dez vezes durante um único dia. Isto porque os preços são estabelecidos por sistemas que ficam monitorando a concorrência e fazendo os reajustes para cima e para baixo em função do que encontra no mercado e a política de preços que a companhia estabeleceu para aquele produto. Por exemplo, ter o menor preço do mercado ou estar até no máximo 5% acima do menor preço, desde que o menor preço não seja de um concorrente X. Este processo é extremamente dinâmico e quase humanamente impossível de se controlar isso sem a ajuda de sistemas.