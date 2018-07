Cursos ensinam desde como criar uma startup até aspectos técnicos de gestão e captação de dinheiro no mercado. FOTO: Reprodução Cursos ensinam desde como criar uma startup até aspectos técnicos de gestão e captação de dinheiro no mercado. FOTO: Reprodução

A Coursera, maior plataforma de cursos online abertos de massa (os chamados Moocs), anunciou sua chegada ao Brasil na semana passada. Em entrevista ao editor do Link, Camilo Rocha, a presidente do Coursera Daphne Koller contou que a categoria mais popular de cursos da plataforma no Brasil é a de negócios e empreendedorismo.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

A versão brasileira do site deve estrear em 2015, com material feito em parceria com universidades como USP e Unicamp. Até lá, fiz uma lista com outras cinco plataformas com cursos gratuitos em português que podem te ensinar a começar sua startup ou a administrá-la de forma mais eficiente.

Confira:

1. Ead Sebrae

Tem uma série de cursos online gratuitos divididos por temas. Há desde o básico “Aprender a Empreender” (30 dias de duração e carga horária de 16 horas) até outros mais específicos, como o de análise e planejamento financeiro e outro para aprender a empreender com o Facebook. O aluno que se matricular em um curso precisa concluí-lo com 100% de aproveitamento antes de começar outro na plataforma.

2. Veduca

Tem aulas sobre administração e negócios. Dá para fazer um curso sobre Ferramentas de busca, Tecnologia, Sociedade e Negócios, da Universidade de Berkeley, outro sobre Líderes Empreendedores, da Universidade de Stanford, e aulas de educação financeira da BM&FBovespa.

3. FazInova

A escola criada pela empreendedora Bel Pesce (também conhecida pelo seu livro A Menina do Vale) tem diversos cursos e séries gratuitas para quem quer aprender a empreender e a desenvolver suas habilidades pessoais. Algumas opções são o curso para criar planos de negócios com o modelo canvas, uma aula sobre como levantar capital para um projeto e outra sobre como desenvolver startups da área social .

4. Escola de Marketing Digital

Tem mini cursos gratuitos de 30 minutos que ensinam a empreender no Vale do Silício, apresentar um pitch para investidores e a entender o essencial do Marco Civil para quem trabalha com Marketing Digital. Versões maiores dos cursos estão disponíveis em versão paga.

5. Faculdade Getúlio Vargas (FGV)

A faculdade oferece um curso gratuito de Introdução à Administração Estratégica com 5 horas de duração. Não é necessário fazer inscrição prévia (só um cadastro no site, que pode não ser preenchido se o aluno não quiser receber uma declaração de conclusão do curso). Há também um curso de Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores.