A combinação de alto engajamento dos brasileiros nas redes sociais, a ampla adoção de smartphones e o crescimento mercado nacional de startups criou um cenário novo nas eleições de 2014: programadores, empreendedores,ONGs e startups decidiram unir tecnologia e dados para ajudar os eleitores a tomar decisões mais conscientes na hora de votar.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Há pouco mais de um mês das eleições, o número de sites e aplicativos que se propõem a ajudar o eleitor a descobrir com qual candidato mais se identifica, fiscalizar propostas e o processo eleitoral não para de crescer.

Selecionei cinco plataformas com propostas diferentes que estão em destaque na web. Confira:

Você Fiscal



Proposta é que ao final da votação os eleitores tirem fotos dos boletins de urna e enviem para checagem pelo aplicativo. FOTO: Divulgação Proposta é que ao final da votação os eleitores tirem fotos dos boletins de urna e enviem para checagem pelo aplicativo. FOTO: Divulgação

Desde 2012 o professor doutor Diego Aranha, de 32 anos, defende com veemência que o modelo brasileiro de urna eletrônica pode ser fraudado. Naquele ano, Aranha liderou uma equipe da Universidade de Brasília (UnB) que comprovou, em um processo promovido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o sistema era falho e poderia ter a integridade dos resultados comprometida por hackers.

O órgão declarou na época que algumas das falhas seriam corrigidas, mas não voltou a realizar testes abertos à sociedade em que as correções pudessem ser conferidas

Hoje professor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Aranha decidiu não esperar mais pelo TSE e criar um sistema de apuração independente que envolvesse toda a sociedade. No fim de julho ele lançou uma campanha de financiamento coletivo pelo site Catarse para desenvolver o aplicativo Você Fiscal.

A proposta é que o eleitor utilize o seu smartphone para colaborar em uma apuração paralela e independente das próximas eleições. Por meio do aplicativo Você Fiscal o eleitor poderá enviar fotos do Boletim de Urna (espécie de recibo com os totais de voto por candidato emitido por cada urna eletrônica) de seções eleitorais em qualquer parte do Brasil.

O objetivo é comparar os dados finais divulgado pelo TSE com os dados da apuração independente dos usuários para checar se houve alguma fraude. Os dados de cada urna são divulgados dias após as eleições publicamente pelo próprio TSE, o que permite esse tipo de comparação.

O projeto foi um sucesso. Aranha pediu R$ 30 mil para financiar o aplicativo e arrecadou mais que o dobro: R$ 65.540 mil. A meta é colocar o app (que terá versão apenas para o sistema operacional Android, do Google) no ar até o fim de setembro. “Fizemos o financiamento porque precisávamos levantar recursos de forma completamente apartidária. O financiamento coletivo veio da ideia de obter os recursos da própria sociedade”, diz Aranha.

O sistema do Você Fiscal ajudará a detectar se alguma urna for extraviada, trocada ou adulterada pela manipulação da versão eletrônica do seu Boletim de Urna. Aranha agora recruta pessoas que se disponham a divulgar o aplicativo e a fiscalizar diversas seções no dia das eleições.

Quem Quer Virar Excelência nas Eleições de 2014

Eleitor pode filtrar candidatos por cidade, cargo ou partido e ver ficha completa. FOTO: Reprodução Eleitor pode filtrar candidatos por cidade, cargo ou partido e ver ficha completa. FOTO: Reprodução

Criada pela ONG Transparência Brasil a ferramenta Quem Quer Virar Excelência nas Eleições de 2014 contém informações históricas sobre todos os candidatos que concorrem ao pleito de 2014. Além dos dados fornecidos pelo próprio candidato ao TSE (como grau de instrução, idade, ocupação etc.), a ferramenta apresenta outros dados como histórico das eleições das quais o candidato tenha participado desde 2002; doadores da última eleição da qual o candidato participou; cargos públicos ocupados no passado, eventuais ocorrências na Justiça e nos Tribunais de Contas, entre outras.

Para montar o Quem Quer, a Transparência Brasil agregou dados de outros dois projetos seus: Às Claras (resultados e financiamento eleitoral) e Excelências (desempenho parlamentar no Congresso).

Os principais dados que compõem o projeto Quem Quer estão disponíveis em forma de API, uma tecnologia que permite a desenvolvedores autônomos e outras ONGs usar as informações da base de dados do site para criar aplicativos para dispositivos móveis.

Newsletter Incancelável

Ferramenta ajuda eleitor a ficar no pé de seus candidatos. FOTO: Reprodução Ferramenta ajuda eleitor a ficar no pé de seus candidatos. FOTO: Reprodução

Criada pela ferramenta de monitoramento Newsmonitor em parceria com a agência digital LiveAD, a Newsletter Incancelável promete enviar até o dia da eleição um boletim diário sobre os candidatos de interesse do eleitor.

Ao entrar no site o visitante é convidado a indicar quais são os seus candidatos favoritos para a próxima eleição e, a partir desses nomes, o site enviará o boletim personalizado por e-mail sobre as ações desses políticos. Os nomes podem ser alterados a qualquer momento, caso o eleitor mude de ideia ao longo da campanha.

Depois do pleito, o usuário passará a receber a newsletter mês a mês, sem a possibilidade de cancelamento, para acompanhar todas as ações de seus eleitos após as eleições.

“Exatamente como acontece com o voto, não é possível alterar as escolhas feitas para a Newsletter Incancelável”, diz João Paulo Cavalcanti, sócio-fundador do Newsmonitor em uma nota sobre o site. “Isso permitirá ao cidadão acompanhar e receber os conteúdos mais recentes e relevantes dos políticos, monitorando as promessas feitas agora, em época de campanha.”

Os criadores da ferramenta dizem que as informações presentes na newsletter serão escolhidas com base numa série de métricas que indicam sua importância e relevância. Entre os aspectos considerados estão: o número de publicações similares, a quantidade de compartilhamentos do conteúdo nas principais redes sociais e a importância e visibilidade do veículo onde foi publicada a notícia.

Projeto Brasil

Ferramenta compara propostas de candidatos. FOTO: Reprodução Ferramenta compara propostas de candidatos. FOTO: Reprodução

Startup criada por um grupo de jovens empreendedores, o Projeto Brasil busca auxiliar a população na escolha de seus candidatos e servirá para que cada cidadão siga de perto as ações dos políticos no decorrer do mandato.

Durante o período pré-eleitoral, a população poderá acessar o site do Projeto Brasil para conhecer, comparar e comentar as propostas dos candidatos à presidência. Também podem dar notas para cada item proposto para o mandato e fazer um teste cego, para descobrir se conhece as propostas dos seus candidatos favoritos.

Após as eleições o grupo promete implementar uma ferramenta para que o usuário possa acompanhar a execução de cada proposta de governo prometida pelo candidato eleito. “As pessoas poderão receber relatórios periódicos e específicos dos candidatos da sua cidade ou região, além de cobrar e sugerir ações”, diz Lucas Marques, diretor de marketing do Projeto Brasil.

Os idealizadores do projeto esperam que a partir dessas avaliações a plataforma se transforme em um bando de dados útil para que políticos e o poder público possam direcionar projetos e investimentos de acordo com os anseios da população.

Voto x Veto

App tem modo de funcionamento semelhante ao Tinder. FOTO: Divulgação App tem modo de funcionamento semelhante ao Tinder. FOTO: Divulgação

É conhecido como o ‘Tinder das eleições’. Criado por Walter Júnior, de 24, estudante de computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o app propõe um teste cego: apresenta uma a uma as propostas de todos os candidatos à presidência nas eleições deste ano sem revelar quem é o autor do texto. O usuário do app escolhe se vota (concorda) ou não em cada proposta e só após dar ou não seu voto fica sabendo quem é o candidato por trás do texto.

O app chamado Voto x Veto, inspirado no aplicativo de paquera Tinder, ainda cria um ranking mostrando a cada usuário quais são os candidatos com os quais ele tem mais afinidade. A ideia é que depois de avaliar os trechos dos diferentes programas de governo dos candidatos à presidência o eleitor consiga ver pelo ranking com a proposta de quais deles se identifica mais.

O aplicativo tem versões para os sistemas operacionais Android e iPhone.