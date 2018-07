A aceleradora e fundo de investimento 500 startups, uma das mais importantes dos Estados Unidos, recrutou Sean Percival, antigo vice-presidente do MySpace e empreendedor em série, para integrar o seu time de investidores e mentores. O motivo? A aceleradora está interessada em startups que usem a moeda virtual Bitcoin.

O interesse em negócios dessa área é uma oportunidade também para empreendedores brasileiros. A 500 startups já acelerou diversas startups nacionais e, na segunda-feira, 3, anunciou a startup de educação Já Entendi como uma das 28 empresas escolhidas para sua oitava rodada de aceleração (as inscrições para a próxima já estão abertas até o dia 21 de fevereiro).

Percival declarou que está procurando de três a cinco negócios envolvendo Bitcoin para apoiar na próxima seleção. Além de investimento-anjo, mentoria e espaço em um escritório compartilhado oferecido pela 500 startups, essas empresas vão receber um investimento diretamente de Percival. “Bitcoin é uma paixão minha há um ano e meio”, declarou.

Quer se inscrever no programa de aceleração da 500 Startups? Confira algumas dicas.

Em tempo: O site de videoaulas brasileiro Descomplica, que já recebeu investimento do 500 startups, anunciou na quinta-feira, 6, que recebeu um novo aporte de US$ 5 milhões liderado pelo Social+Capital e com participação do grupo que investiu na empresa no fim de 2012 (Valar Ventures, Valor Capital Group, 500 Startups, El Area e Social+Capital Partnership). Um grupo de investidores-anjo também participou da rodada por meio do Angel List Syndicate (um sistema da Angel List que, resumidamente, permite a qualquer investidor convidar outros investidores a fazer um aporte junto com ele).