Paulo Veras, CEO da 99Taxis. FOTO: Divulgação

A 99 Táxis recebeu uma nova rodada de investimento liderada pelo fundo de investimento Tiger Global Management, e que também teve a participação da Qualcomm Ventures e do Monashees Capital (ambos investidores de uma rodada seed anterior na empresa).

O valor do aporte não foi divulgado. Além da 99 Táxis, o fundo Tiger Global Management investe em outras empresas do ramo, como Ola, na Índia, a GrabTaxi, na Ásia, e a Kuaidi Dache, na China.

O objetivo do investimento é buscar a liderança do segmento nacional, ampliando equipe de desenvolvedores para aprimoramento do aplicativo para pessoas físicas e jurídicas, além da realização de ações de marketing.

“A Tiger Global é o grupo perfeito de investidores para a 99Taxis, porque tem garantia do capital necessário e expertise para apoiar o crescimento e o desenvolvimento contínuo do melhor produto para o Brasil”, disse por meio de nota Paulo Veras, CEO da 99Taxis.

Atualmente, a 99 Táxi diz intermediar mais de 10 milhões de corridas de táxis no Brasil. A companhia tem 100 mil profissionais cadastrados e é uma das queridinhas dos taxistas brasileiros (uso bastante apps de táxi e frequentemente nas conversas com motoristas o nome da empresa surge. Talvez seja um traço ainda da implantação do sistema no Brasil. A 99 Táxis entrou no mercado sem cobrar dos motoristas uma taxa pelo uso do app, uma característica que logo foi adotada pela concorrência, mas que acabou gerando uma boa impressão sobre o app).