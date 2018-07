Hohagen deixou o Facebook para ajudar novos empreendedores. FOTO: Nilton Fukuda/Estadão Hohagen deixou o Facebook para ajudar novos empreendedores. FOTO: Nilton Fukuda/Estadão

Destaques do mercado de startups

– O vice-presidente do Facebook para América Latina, Alexandre Hohagen, anunciou sua saída da rede social para atuar como investidor de strartups

– A Bel Pesce é a mais nova colaboradora do Estadão PME. Ela terá uma coluna mensal no caderno publicado toda última quarta-feira do mês e ainda vai colaborar duas vezes por mês no Blog do Empreendedor.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

:::Curta a página do Start no Facebook:::

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– O Instituto Gênesis da PUC-Rio abriu seleção de novas empresas incubadas. As inscrições estão abertas de 13 de março a 2 de abril e podem ser feitas pelo site do Instituto. Os candidatos selecionados ingressarão na Incubação ou Pré-Incubação, em um processo que pode durar de seis meses a três anos, dependendo do grau de maturidade empresarial de cada projeto. O instituto apoia empreendimentos inovadores nas seguintes áreas: Áudio, Vídeo e Mídia Digital, Automação, Design, Editorial, Educação, Energia e Petróleo, Entretenimento, Gestão do Conhecimento, Joias e Acessórios, Logística e Geoprocessamento, Meio ambiente, Moda, Serviços Especializados, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Turismo e Tecnologia para Setor Elétrico.

O que você precisa ler neste fim de semana

– Projeto Startup.br

Muito feliz em contar para vocês que o Link conseguiu colocar no ar um projeto que há tempos planejamos: a série de reportagens Startup.br. A ideia é mostrar os principais polos de startups do Brasil e a cultura que está sendo construída nesses locais. Ao longo do mês de março, eu e o repórter Murilo Roncolato vamos explorar Belo Horizonte, Recife, Florianópolis e São Paulo e mostrar quais são as startups que estão mudando a cultura empreendedora do Brasil. A estreia foi com o famoso San Pedro Valley, um ecossistema incrível que me deixou impressionada pelo nível de maturidade. Conto como a cooperação está ajudando as empresas da região a prosperar e sobre a nova fase do Seed, programa de apoio do governo local a novos negócios e que depois de quase fechar as portas, será reformulado e adaptado ao orçamento do novo governo mineiro.

– A imprecisa busca pelo próximo Vale do Silício

O texto levemente sarcástico (e, por isso, delicioso) do The New York Times aborda a briga entre cidades dos Estados Unidos para atrair a preferência de empreendedores de tecnologia e ganhar o título de novo Vale do Silício (vejam só, isso não rola só por aqui). A conclusão indica alguns caminhos para uma cidade se tornar um polo de tecnologia siginificante. A tradução, do link acima, foi publicada no Estadão PME.