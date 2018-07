Hackathon da Ford em Melbourne, na Austrália. FOTO: Divulgação Hackathon da Ford em Melbourne, na Austrália. FOTO: Divulgação

Os sábados aqui no Start agora são dedicados a um resumo sobre o mercado brasileiro de startups, com tudo o que aconteceu na semana, dicas de eventos e programas com inscrições abertas e leituras que você não pode deixar de fazer no fim de semana.

Confira a seleção desta semana:

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– A Ford vai promover o primeiro hackathon do setor automotivo no País durante a Campus Party, em São Paulo. Os participantes serão incentivados a desenvolver, individualmente ou em duplas, programas para as plataformas iOS e Android que tragam vantagens, conforto ou melhorias para os motoristas. O objetivo é estimular a criação de aplicativos compatíveis com o sistema SYNC AppLink. O prêmio será um Novo Ford Ka. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro.

– A MasterCard está com inscrições abertas para o hackathon mundial Masters of Code, que vai percorrer 10 cidades do mundo, incluindo São Paulo. Os finalistas vão para o Vale do Silício apresentar suas ideias e o vencedor vai levar US$ 100 mil e mais alguns prêmios. Inscrições e mais informações no site Masters of Code.

– O Twitter fará concurso de startups e conferência para desenvolvedores no Brasil. As inscrições vão até o dia 5 de junho. Saiba mais na matéria que publiquei aqui no Start.

– O Prêmio Mulheres Tech em Sampa teve inscrições prorrogadas até o dia 28 de janeiro. O concurso vai selecionar cinco projetos que estimulam o empreendedorismo feminino com foco em tecnologia e que sejam coordenados exclusivamente por mulheres para receber um total de R$ 50 mil para sua execução – R$ 10 mil reais para cada iniciativa. Inscrições e mais informações no site do prêmio.

– O Google lançou no Brasil um serviço que premia com dinheiro os empresários que já usam o Google Apps, o pacote de aplicativos Google baseados na nuvem, e que indiquem clientes, amigos e colegas para a plataforma. Cada novo usuário da ferramenta que tiver sido indicado por um cliente renderá à empresa um prêmio em reais equivalente a US$ 15. Mais informações no Google Apps for Work.

Notícias relevantes do mercado brasileiro:

– A aceleradora Abril Plug and Play, do Grupo Abril em parceria com a norte-americana Plug and Play Tech Center, anunciou quatro novas startups selecionadas para o segundo round do seu programa de aceleração: Cabe na Mala, Fleety, Lotebox e Nutrisoft.

– A aceleradora Start You Up, que faz parte do programa Start-Up Brasil, vai abrir uma operação no Vale do Silício. Inicialmente, o escritório em São Francisco será dedicado a algumas startups que já participam do programa da aceleradora. Fernando Rivera, diretor de estratégia da aceleradora, deu mais detalhes do projeto em entrevista ao Start.

O que você precisa ler este fim de semana

– O empreendedor desconhecido mais famoso do mundo

“Os empreendedores brasileiros gastam muito tempo com burocracia. Mas eles estão fazendo o melhor que eles podem, por isso invisto aqui.” A frase é de Kees Koolen, criador da Booking.com, investidor de startups brasileiras e atualmente envolvido com um dos mais ambiciosos projetos do agronegócio brasileiro. Ele deu uma entrevista ao Start na qual falou sobre sua experiência, sua visão de investidor, as polêmicas do app Uber e seus planos futuros.

– Startups de tecnologia ajudam prefeituras a inovar

O meu colega Murilo Roncolato conta aqui no Link como apps como Waze, Colab e Change oferecem seus serviços e dados a órgãos públicos e auxiliam gestores na oferta de melhores serviços aos cidadãos.

– Negócios ainda fazem uso básico da internet

O editor do Link, Camilo Rocha, publicou com exclusividade uma pesquisa do Sebrae que mostra que pequenos e médios empreendimentos estão conectados, mas exploram pouco a internet para fazer cursos e se qualificar.

– ‘Waze do transporte público’, app Moovit recebe aporte de US$ 50 milhões

O presidente executivo e cofundador da Moovit, Nir Erez, deu uma entrevista exclusiva ao Start para falar sobre o novo aporte série C recebido pela companhia.

– Should Startups Blog? An Essay (with Data) to Decide Once and For All

Adianta ter um blog associado ao seu site só por ter, sem agregar valor nenhum ao seu negócio? Não precisa nem clicar no link para saber que a resposta é não. Mais importante que isso, porém, são as dicas do blog The View from Seed para você saber se realmente precisa de um blog como ferramenta de marketing para a sua startup. Tudo bem explicado, justificado e exemplificado com gráficos e detalhes.

– A mulher por trás da segurança do Google Chrome

A revista Inc. conversou com Parisa Tabritz, a mulher que comanda o time responsável pela segurança do Google Chrome. Ela compartilhou seus aprendizados como líder de um setor tão crucial para o sucesso do navegador do Google. Embora seus conselhos sejam inspiradores para lideranças femininas (e aqui ela começa com um “just let people work”, que é um dos meus lemas pessoais no trabalho e que no dia a dia é bem mais difícil de ser colocado em prática do que parece), são também igualmente proveitosos para os homens.

– The 10 most important life lessons to master in your 30s

A lista da Quartz é uma das melhores listas do tipo que eu já vi. Considerando-se que muitos empreendedores estão entre os 20 e 30 anos de idade e que ter uma startup é uma responsabilidade que pode trazer muito estresse, autocobranças e afins, creio que alguns conselhos da lista são bastante úteis para muita gente.