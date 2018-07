A ClickBus, de Cesário Martins, anunciou uma aquisição na última semana. FOTO:Divulgação A ClickBus, de Cesário Martins, anunciou uma aquisição na última semana. FOTO:Divulgação

Semana de muitas notícias no mercado brasileiro de startups, especialmente sobre novos investimentos em empresas daqui. Também tem novidade sobre o programa Start-Up Brasil, uma lista de eventos e oportunidades para empreendedores e, como sempre, algumas dicas de leitura.

Confira tudo que vocë precisa saber para começar a semana bem informado:

Destaques do mercado de startups

– O portal de vendas de passagens de ônibus ClickBus adquiriu o portal Chegue.lá, que possui um banco de dados com as informações de todas as empresas de ônibus interestaduais, possibilitando a pesquisa e identificação das rotas de todas as viações brasileiras. A aquisição foi possibilitada por um aporte de US$ 10 milhões recebido pela ClickBus em agosto dos fundos Rocket Internet, Holtzbrinck Ventures, Tengelmann Ventures e Latin America Internet Holding (LIH). As empresas não divulgaram o valor da aquisição.http://blogs.estadao.com.br/start/clickbus-adquire-portal-de-informacoes-para-viagens-de-onibus-chegue-la/

– O comparador de passagens aéreas Voopter anunciou o recebimento de um segundo aporte do fundo alemão Global Founders Capital. O investimento Series B será utilizado para a ampliação da equipe da empresa, diversificação dos serviços oferecidos aos consumidores de viagens, relacionamento com o usuário e em ações de marketing que ajudem a aumentar a base de usuários da plataforma, que diz ter crescido 40% ao mês no último semestre e alcançado um faturamento de R$ 1 milhão/mês em janeiro deste ano.

– A startup TraktoPRO, que acaba de voltar de uma breve temporada no Vale do Silício, fechou um acordo um um grupo de investidores-anjo liderados por João Kepler, que já havia investido na empresa antes, para sua expansão nacional e internacional.Participam da rodada Marco Poli, Alcides Troller, Luis Rodeguero, Fernando Montovani, José Guiotti e Claudia Trotta.

– A ContaAzul recebeu um quinto round de investimentos Series C que tem a participação do fundo norte-americano Tiger Global Management. Ribbit Capital, 500 Startups, Monashees e Valar Ventures. O novo aporte será usado principalmente para aprimorar a ferramenta.

– O programa Start-Up Brasil anunciou as 12 aceleradoras selecionadas para este ano. Tem duas novidades na lista e uma lista de espera.

– A Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi) lançou um comitê de empreendedorismo, que tem o objetivo de de estimular a inovação no mercado criativo e criar iniciativas para nortear ações potencializadoras do empreendedorismo entre quem trabalha no mercado digital.

– O Brasil foi escolhido para sediar o Global Summit of Women, mais importante fórum internacional de negócios e economia para mulheres. O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de maio e terá como tema “Mulheres Criativas, Economias Criativas”.

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– A Eventbrite Brasil, a Zendesk e a Easy Taxi realizam painel, na quinta-feira, 5, sobre como startups podem usar a tecnologia para eliminar intermediários e criar uma relação mais direta entre o seu produto e os clientes. O evento, batizado de StartContact, é gratuito e será realizado no Coworking Distrito, na Rua Estados Unidos, 1.570, no espaço da Ballroom, em São Paulo. Inscrições e mais informações aqui.

– Foi prorrogado para o dia 12 de março as inscrições para o Prêmio Inovar Finep-ABVCAP. A premiação foi criada para reconhecer as firmas gestoras de fundos de participação e possui duas categorias: “Gestor do Ano”e “Operação”. A premiação para cada categoria será de R$ 75 mil. Inscrições e mais informações no site da ABVcap.

– O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriu edital em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para selecionar 440 pessoas para atuarem em favor das pequenas empresas no estado de São Paulo por meio do programa Agentes Locais de Inovação (ALI). O programa gratuito acompanha o pequeno empresário (faturamento entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões ao ano) com o objetivo de promover a inovação e a tecnologia dentro das empresas. Com ele, o pequeno empresário irá saber como implantar práticas inovadoras em produtos (bens ou serviços), processo, marketing e método organizacional. As bolsas variam de R$ 2 mil a R$ 4 mil. Mais informações e inscrições aqui.

O que você precisa ler neste fim de semana

– How much do you really know about the tech worker you just hired?

O seu funcionário de tecnologia tem a chave para manter sua startup funcionando. Mas você conhece quem trabalha com você a fundo? A Fortune dá a dica de como pesquisar melhor sobre as pessoas que você pretende contratar.

– Venmo Money, Venmo Problems

A Slate abordou os problemas de segurança que a plataforma de pagamentos Venmo está enfrentado, ao mesmo tempo que cresce como serviço. Snapchat também já passou por esse tipo de problema, o que prova que nenhuma startup está livre desse tipo de encrenca. Nem sua startup.

– A presidente Dilma Rousseff lançou o programa “Bem mais simples” para desburocratizar a abertura e fechamento de pequenas e médias empresas no Brasil. programa também pretende unificar os diferentes cadastros exigidos de empresas, diminuir o número de documentos, além da centralização dos serviços públicos em um portal. O Estadão PME fez uma matéria explicando.