Camila Souza e Ronald Beigl, fundadores da Sophie & Juliete. FOTO: Divulgação

Perdeu alguma notícia durante a semana? Não conseguiu colocar a leitura em dia? Está ansioso para a Campus Party? Confira o resumo da semana do Start, com tudo que você precisa saber sobre o mercado brasileiro de startups na última semana:

Destaques do mercado brasileiro

– A Tripda, criadora de um app para compartilhamento de caronas, recebeu esta semana um aporte de US$ 11 milhões liderado pelo fundo internacional Rocket Internet e outros investidores. A companhia planeja usar essa quantia para expandir suas operações globais e crescer sua base de usuários nos 13 países onde opera, assim como continuar desenvolvendo seus produtos web e aplicativos em diferentes mercados.

– O site de venda de semijoias Sophie & Juliete recebeu um novo aporte “de mais de R$ 4,5 milhões”, segundo a empresa, dos fundos Astella, Verus Group e da Redpoint e.ventures, parceiro de longa data da startup.

– A Seekr, desenvolvedora de software para gestão e monitoramento de marcas nas mídias sociais, anunciou uma parceria com o fundo Cventures Primus, que tem um plano de investir até R$ 10 milhões ao longo dos próximos anos.



Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– Vem aí a Campus Party São Paulo 2015, de 3 a 8 de fevereiro. Para se preparar, confira a agenda preparada pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) com todos os eventos para startups e empreendedorismo. Quer conhecer as startups que estarão por lá? Confira a lista completa.

– A Associação Brasileira de Startups (ABStartups) está organizando o Pitch.Corporate, um evento realizado para conectar as startups mais inovadoras à grandes empresas. Serão duas edições:

Pitch.Corporate – Exportação: 26/03. As inscrições vão até 27/02

Pitch.Corporate – Educação: 16/04. As inscrições vão até 29/03

O que você precisa ler este fim de semana

– A inovação que vem das periferias foi destaque no Link desta semana

– A lista de tendências para 2015 da Andreessen Horowitz

– How Uber’s Autonomous Cars Will Destroy 10 Million Jobs And Reshape The Economy by 2025

– The Smartest, Richest Companies Can’t Crack Mobile. The Future Belongs to Anyone Who Can

– The Man Who Knows Whether Any Startup Will Live or Die