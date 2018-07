O Papa Francisco derramou suas bênçãos sobre as startups nesta semana. FOTO: Reuters O Papa Francisco derramou suas bênçãos sobre as startups nesta semana. FOTO: Reuters

Tem no mínimo algo especial em uma semana em que o Papa e a Beyoncé resolvem apoiar as startups e uma nova edição empreendedora da Campus Party foi realizada em SP. Foi tanta coisa que o resumo da semana chegou até um pouquinho atrasado, para garantir que vai trazer tudo que você precisa saber sobre o mercado de startups na última semana.

Destaques do mercado de startups

– O Papa Francisco anunciou a criação de uma aceleradora de startups no Vaticano esta semana e quebrou a internet. Contei mais detalhes aqui no Start.

– A cantora diva Beyoncé também lançou uma startup em parceria com seu personal trainner para fazer entrega de comida vegana.

– Os principais agentes de apoio às startups vão definir um modelo para promover o desenvolvimento desse modelo de negócio no País. Durante a Campus Party, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a Anjos do Brasil, a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e outras 14 entidades se reuniram para discutir a construção de uma rede de atendimento para empreendedores digitais brasileiros. No final da reunião, avançou-se na construção do documento Startup Beta Brasil, que esclarece as atribuições de cada instituição junto ao segmento.

– A 99 Táxis recebeu uma nova rodada de investimento liderada pelo fundo de investimento Tiger Global Management, e que também teve a participação da Qualcomm Ventures e do Monashees Capital (ambos investidores de uma rodada seed anterior na empresa). O valor não foi divulgado.

– O MercadoLivre anunciou uma rodada de investimento de valor não revelado na empresa paulista Ecommet, por meio do MercadoLibre Commerce Fund, braço de investimento em startups da empresa. É o quarto investimento do fundo em uma startup brasileira. A empresa criar sistemas de alto nível, pensados para pequenas e médias empresas e tem previsão de faturar R$ 8 milhões em 2015.

– O Colab.re, rede social brasileira que promove a gestão pública colaborativa das cidades brasileiras, foi apontado como um dos cinco melhores dentre 20 mil aplicativos do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do evento World Summit Award (WSA) Mobile.

– O app Viaje Sob Medida, ferramenta digital de roteirização de viagem criado por Mariana Giorgiani, foi o vencedor do Startup Weekend ABC. A startup selecionada foi premiada com incentivos para tirar a ideia do papel e direciona-la a um lançamento real de negócio.

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores

– O Cartier Women’s Initiative Awards, que premia iniciativas lideradas por mulheres no mundo todo, está com inscrições abertas para a edição 2015 até o dia 27 de fevereiro. Os projetos inscritos devem ter fins lucrativos, serem criativos, estarem na fase inicial (de um a três anos de atividade) e serem comandados por mulheres. Uma das vencedoras do prêmio no ano passado foi a empreendedora Bel Pesce, também conhecida pelo seu livro “A menina do Vale”. Inscrições e informações no site do prêmio.

– O Sebrae/SC abre nesta segunda-feira, 9, as inscrições para o 5.º ciclo do Programa de Capacitação Startup SC, cujo objetivo é estimular a criação de novos empreendimentos de estágio inicial e atender também empresas que já possuem produtos ou clientes. Podem se inscriver tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Mais informações e inscrições no site do Startup SC.

O que você precisa ler este fim de semana

– A história do garoto de 13 anos que criou uma impressora braile com Lego. Ele é o mais jovem empreendedor a receber investimento no Vale do Silício e foi um dos destaques da Campus Party. Conversei com ele e o pai dele, que me contaram sobre o processo de criação da impressora e a empresa que estão querendo criar.

– O perfil da Turma 3 do programa Start-Up Brasil. Comparei os dados da mais nova turma do programa do governo federal com os dados das duas turmas anteriores para entender como o processo de seleção de startups para o programa evoluiu até agora. O resultado gerou vários insights que estão registrados aqui no Start.

– Economia compartilhada existe? A reportagem da Salon fala sobre como o Uber aumentou o preço das suas corridas durante o sequestro no café em Sidney, na Austrália, e como isso nos leva a questionar se a ideia de uma economia compartilhada com ideais de democratizar o acesso a certos mercados realmente existe ou é só mais uma desculpa para alguém tentar construir um monopólio e ganhar muito dinheiro como aconteceria em qualquer outro tipo de negócio.