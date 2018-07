FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Depois de uma breve pausa para o Carnaval e uma semana sem circular, o resumo da semana do Start volta para contar tudo que aconteceu no mercado de startups na última semana (e para fazer justiça, trouxemos conteúdo das últimas duas semanas, por isso o amplo intervalo de datas do título).

Confira o resumo:

Destaques do mercado de startups

– O programa Startup SC iniciou uma nova estratégia de atuação: o corporate venturing, que tem como objetivo aproximar as startups de organizações já consolidadas, que possam assumir o papel de investidores. O primeiro passo da nova fase foi dado por meio de uma parceria com o programa de aceleração corporativa Inove Senior, que prevê a sincronização das atividades desenvolvidas pelos dois programas. O Startup SC, aliás, está com inscrições abertas para o 5.º ciclo de capacitação.

– A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) fechou convênio com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que abriga a incubadora Santos Dumont. Com o convênio, as empresas que usufruírem do apoio dos polos tecnológicos e também se associarem à Abes receberão os benefícios da associação, além de descontos para startups e plano de saúde.

– A Concil, empresa especializada em inteligência de conciliação bancária e conciliação de cartão de crédito e débito, recebeu uma rodada de R$ 1 milhão do Fundo de Inovação Paulista, idealizado pela Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista. O valor complementa uma rodada de R$ 4 milhões já realizada no ano passado pelo fundo DGF Inova, braço de venture capital do DGF Investimentos, como parte do plano da empresa de alcançar 100 mil clientes nos próximos três anos.

– A eStoks, startup especializada no setor de soluções em estoques excedentes da construção civil, recebeu uma nova rodada de capital Series A da Performa Investimentos, gestora brasileira de Venture Capital e Private Equity. O cofundador da eStoks, Ricardo Salazar, disse que o investimento possibilitará a ampliação do escopo de atuação da empresa, que recentemente passou a desenvolver soluções também para o setor de indústria e varejo de bens de consumo. A maior parte do investimento recebido vai ser empregado nas áreas comercial, de marketing e operações.

– O programa Startup Farm apresentou as empresas finalistas e a grande vencedora do seu último programa de aceleração em Belo Horizonte (MG). A vencedora foi a startup Nexer, criadora de um sistema de inteligência veicular e predição de reparos. O Start acompanhou o DemoDay de perto e você encontra todos os detalhes aqui.

– A Latam Founders divulgou os finalistas da segunda edição do Latam Founders Awards. Os indicados são:

Best Investor: Astella Investimentos, e.bricks, Kaszek Ventures, Monashees, Redpoint eVentures;

Best B2C: Dafiti, Easy Taxi, Guia Bolso, ifood, Ingresse;

Best B2B: Printi, Rock Content, SambaAds, Canal da Peça, Conta Azul;

Best International Company: Airbnb, Eventbrite, SendGrid, SurveyMonkey, Zendesk;

Best Accelerator: 21212, Aceleratech, Gema, NXTP Labs, Wayra;

Entrepreneur of the Year

Duas categorias são abertas para voto do público:

Most Innovative Company: Conta Azul, Descomplica, Eventbrite, Guia Bolso, Intelipost, nubank

Most Impactful Company: DrConsulta, Easy Taxi, Endeavor, Movile, nubank

Os vencedores serão conhecidos no dia 18 de março, em um evento em São Paulo.

– O prêmio Mulheres Tech em Sampa divulgou os 5 projetos vencedores, que ganharam R$ 10 mil cada.

Technovation Challenge Brasil 2015, que inspira meninas do ensino fundamental e médio em uma competição de empreendedorismo e programação com treinamentos de 50 horas em 12 semanas;

Rodada Hacker, oficina de programação de dois dias especialmente desenhada para meninas e mulheres que ensina desenvolvimento de site, blog ou aplicativo;

Canal Girls in Tech, organização global sem fins lucrativos focada no engajamento e educação de mulheres para o seu emponderamento e inserção no mercado de tecnologia;

Startup School, que promove vivências práticas do ecossistema empreendedor para estudantes do ensino fundamental e médio por meio de oficinas de programação, mídias digitais e desenvolvimento de business model;

Mulheres 50+ em rede, capacitação de empresárias a partir de 50 anos para melhorar a visibilidade de seu negócio e gerar novas perspectivas de empreendedorismo digital.

Concursos, prêmios e oportunidades para empreendedores



– A Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Ribeirão Preto lançou edital para seleção de novas empresas. A incubadora atua, principalmente, no apoio ao desenvolvimento de projetos na área da saúde, em atividades ligadas à biotecnologia, medicina humana e veterinária, equipamentos e materiais de uso médico-hospitalar-odontológico, instrumentação, tecnologia da informação ou química. O investimento para participação no edital é de R$ 100, incluindo a participação (um membro) no curso de capacitação para elaboração de modelo de negócios. Confira mais informações no edital.

– Vem aí o Startup Weekend Fashion & Tech, que vai rolar em São Paulo de 27 a 29 de março. O evento faz parte de uma série realizada no mundo todo com a mesma temática, e tem como objetivo estimular a inovação tecnológica no mercado de moda e beleza reunindo pessoas com espírito empreendedor e ideias corajosas e inovadoras. As inscrições estão abertas.

O que você precisa ler neste fim de semana

“How will they make money?” is the wrong question

O texto é velho, de 2013, mas a ideia por trás dele permanece atual. A ideia é explorar os fatores que fazem uma startup voltada para o consumidor e que precisa de uma ampla base de usuários dar certo e a razão pela qual nesses casos questionar como se ganha dinheiro não é a primeira pergunta a ser feita. A gente sabe bem que esse tipo de negócio ainda não dá muito certo por aqui e que não temos investidores no País interessados em arriscar em startups deste tipo, mas tem bons insights sobre a proposição de valor em um negócio.

Superando desafios através dos códigos

Ser jornalista é ser exposto às situações mais inusitadas e aprender muito com elas. Foi o que aconteceu comigo na Campus Party, quando a Juliana Glasser foi atrás de mim e não arredou o pé enquanto eu não terminei uma entrevista e falei com ela. Ela queria me apresentar o João Santiago, um estudante de ciências da computação de Fortaleza que estava participando de uma Maratona de Negócios do Sebrae. João tem paralisia cerebral e criou o app Dá pra Ir? para ajudar cadeirantes a descobrir lugares acessíveis com cadeira de rodas. Uma história tão bonita e de tanta superação que me fez engasgar e ficar com olhos marejados por seguidas vezes durante da entrevista. A história do João virou matéria aqui no Link. E foi um dos artigos que eu mais tive orgulho de escrever nos últimos tempos. João é um baita exemplo para quem vez ou outra desanima um pouquinho diante de alguma adversidade.

Press Play

O colunista David Carr morreu, aos 58 anos, após desmaiar no meio da redação do New York Times. Uma morte que doeu não só para os fãs do trabalho dele, como eu, mas para o jornalismo. Carr era um daqueles caras de quem a gente sente vontade de tomar um café e conversar por horas sobre qualquer coisa. Sarcástico, inteligente, nada deslumbrado, ele era produtor de um jornalismo da melhor qualidade. A razão para eu falar sobre Carr aqui no blog é o fato de que ele acompanhava de perto da intersecção de mídia e tecnologia e produziu um conteúdo excelente para quem deseja empreender na área de comunicação. Carr criou um curso inteiro online sobre produção e distribuição de conteúdo que pode ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa no Medium. Imperdível.