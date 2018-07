Reunião da Abradi. FOTO: Divulgação Reunião da Abradi. FOTO: Divulgação

A Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi), que reúne todas as associações regionais que agregam as agências de comunicação digital do Brasil, lançou um comitê de empreendedorismo, que tem o objetivo de de estimular a inovação no mercado criativo e criar iniciativas para nortear ações potencializadoras do empreendedorismo entre quem trabalha no mercado digital.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

:::Curta a página do Start no Facebook:::

A ação é liderada por José Ricardo de Bastos Martins, sócio do escritório Peixoto & Cury Advogados, e Santana Dardot, Diretor de Proatividade da Tom Comunicação.

A primeira meta traçada pelo comitê é a criação de um mapa empreendedor com base nos associados, detectando os esforços, ações e melhores práticas relacionadas ao empreendedorismo.

O comitê vai realizar encontros mensais antes das reuniões da Abradi Nacional, sempre ao final de cada mês.