Gustavo Caetano é o presidente da ABStartups. FOTO: Clayton de Souza/Estadão Gustavo Caetano é o presidente da ABStartups. FOTO: Clayton de Souza/Estadão

A Apex-Brasil e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) assinaram um convênio na quinta-feira, 29. A parceria, segundo a ABStartups, tem o objetivo de “apoiar as startups brasileiras no acesso a mercados e a investimentos, e trabalhar para que as soluções oferecidas pelo setor possam ajudar as empresas brasileiras a serem mais competitivas e inovadoras, melhorando sua capacidade exportadora”.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Na prática, o primeiro impacto será a estruturação do Startup Base, base de dados sobre as startups brasileiras que reúne dados do setor e das empresas no mercado, importantíssima para acompanhamento do mercado. A proposta é estruturar uma inteligência sobre o segmento, que possibilite aos investidores estrangeiros encontrarem oportunidades de negócios e às empresas brasileiras localizarem soluções para suas demandas.

Outra ação prevista é a realização do 1º CASE – Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, evento que acontecerá em novembro, em São Paulo, para fortalecer o setor e possibilitar a troca de experiência entre empresas brasileiras, e também convidados estrangeiros.

No campo das intenções está o desenvolvimento de um projeto piloto para “casar” startups brasileiras com empresas tradicionais que precisam desenvolver inovação e competitividade. A Apex-Brasil ficaria responsável por questionar alguns dos setores que apoia para identificar dificuldades e, com base nas respostas, lançar um chamado público para localizar startups que apresentem as soluções.

É importante notar que a Apex tem estreitado a sua proximidade com o mercado brasileiro de startups. Além de ser responsável pelo escritório internacional em São Francisco para apoiar as empresas brasileiras como parte do programa Start-Up Brasil, a Apex levou este ano 14 startups brasileiras para participar pela primeira vez do South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas. “Este é o primeiro projeto assinado com o setor. O segmento não para de crescer e a Apex pode ajudar muito no apoio a esta massa de empresários inovadores”, diz o presidente da Apex-Brasil, Mauricio Borges.

“Trata-se realmente de um divisor de águas na atuação da ABStartups. Ter uma entidade com a credibilidade da Apex-Brasil ao nosso lado é a confirmação de que o país caminha para compreender o nosso ecossistema e que os empreendedores brasileiros compõem uma parte fundamental do cenário econômico do Brasil”, disse Gustavo Caetano, presidente da ABStartups.

:::LEIA TAMBÉM:::

:: O que muda no novo edital do Start-Up Brasil::