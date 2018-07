Escritório da Acelera Partners. FOTO: Divulgação Escritório da Acelera Partners. FOTO: Divulgação

A Acelera Partners, pós-aceleradora de startups do fundo Brasil Aceleradora de Startups (FIP), que é parceiro da Microsoft Ventures, anunciou duas empresas selecionadas para participar da sua segunda rodada de pós-aceleração. As escolhidas foram a Asapp, empresa que já passou pelo processo de aceleração da Aceleratech, e a Azuki. A startup Cerensa, que participou da rodada inaugural do programa, também continuará a receber apoio da Acelera Partners.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

A Asapp é desenvolvedora de uma tecnologia para transformar arquivos PDF em aplicativos interativos, possibilitando inserir vídeos, áudios, links, um botão que permite um telefone com um clique, entre outras funções, que podem ser acessadas por smartphones e tablets. . “O intercâmbio de conhecimento técnico e a possibilidade de networking serão muito valiosos para nós”, diz João Oliveira, da Asapp.

Já a Azuki desenvolve um software que automatiza tarefas importantes para desenvolvedores no ambiente de computação em nuvem, agilizando processos que antes exigiriam mais esforço dedicação e tempo por parte do programador. O cofundador da Azuki, Mario Nogueira, diz esperar que a sua passagem pela aceleradora ajude a capacitar a equipe e investir mais em marketing, chegando à estrutura necessária para acordos com grandes provedores de computação em nuvem. “Agora, precisamos de um apoio que vá além do produto, que é algo que já trabalhamos, e que nos auxilie em questões de planejamento estratégico e robustez do negócio”, disse.

A terceira startup a passar pela pós-aceleração será a Cerensa, que apoia empresas na implementação, automação e gestão de diretrizes de governança de políticas de sustentabilidade (emissões de gases do efeito estufa, Recursos naturais, resíduos e energia). Depois de ter obtido apoio na parte tecnológica durante o processo de aceleração, o cofundador da empresa, Anibal Wanderley, diz que agora espera receber apoio para avançar em questões jurídicas e outros aspectos ligados à governança empresarial.