A aceleradora capixaba Start You Up, que faz parte do programa Start-Up Brasil, vai abrir uma operação em São Francisco, na Califórnia, com o objetivo de ajudar as startups do Brasil a ter um melhor acesso à rede de mentores, parceiros e investidores do Vale do Silício.

Em dezembro, o diretor de estratégia da aceleradora Fernando Rivera foi a São Francisco participar de uma série de eventos e reuniões com o setor privado, organizações governamentais e grupos de investidores na área, para negociar acordos para iniciar o programa este ano.

A aceleradora fechou parceria com a Latino Startup Alliance, que estimula empreendedores do mercado latino-americano; com a iniciativa LatinSF, que promove negócios entre a cidade de São Francisco e a América Latina; e com a Galvanize, uma mistura de incubadora, escritório de coworking e escola de programação, onde se espera que a aceleradora tenha sua localização física. A BayBrazil, da qual já falamos aqui no Start, também será parceira na iniciativa. As informações sobre os grupos de investidores ainda é confidencial.

“Nós vemos a unidade SF como uma continuação do nosso trabalho no Brasil. Nossa intenção é criar um via de mão dupla entre empresários, conhecimento e negócios”, me disse Rivera.

Início e critérios de seleção

As operações em São Francisco estão previstas para começaram no segundo trimestre. O foco inicial é promover a internacionalização de algumas das startups que já fazem parte do programa de aceleração da Start You Up.

Atualmente, a aceleradora tem 16 startups no seu portfólio (14 já foram divulgadas no site da aceleradora). A escolha será feita levando em consideração critérios como incorporação e localização nos EUA, bem como o relacionamento com clientes, parceiros e investidores para entrar no mercado global.

Durante o terceiro trimestre, a Start You Up pretende expandir seus serviços de internacionalização para incluir as empresas que desenvolveram tração e receita no Brasil através de um programa da aceleradora chamado SYU Booster, focado no auxílio ao crescimento e internacionalização de startups.

A ideia é que as startups viajem para São Francisco em alguns períodos para que possam interagir com colegas e se familiarizar com o mercado, além de se apresentarem a investidores.

A Start You Up também espera trazer uma formação em ciências de dados high-end para o Brasil, começando por Vitória e, em seguida, para demais cidades do País através de seus programas de empreendedorismo e outros parceiros, afetando, assim, todo o ecossistema de startups brasileiro.