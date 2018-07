FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

A aceleradora gaúcha Estarte.Me ampliou o seu processo de aceleração acrescentando duas novas etapas: pré-aceleração e crescimento, para acompanhar o desenvolvimento da empresa durante sua consolidação no mercado.

Com o novo modelo, a aceleradora vai começar a aceitar empreendedores que tenham apenas uma ideia de negócio. Também não é necessário ter uma equipe estruturada e os integrantes não precisam ter dedicação integral ao negócio em um primeiro momento.

Durante a pré-aceleração, que dura de um a dois meses, os empreendedores selecionados vão ganhar mentoria, consultoria para gestão de projetos e poderão usar a estrutura da aceleradora. Não está incluso aporte financeiro. “O foco desta pré-aceleração é basicamente a validação de todas as premissas e hipóteses relacionadas ao produto ou negócio”, diz em nota Maurício Centeno, sócio-fundador da Estarte.Me.

O processo inclui saber se o produto proposto de fato endereça um problema de mercado, se o modelo de negócio vai gerar uma receita consistente e a criação de um protótipo (o chamado mínimo produto viável ou MVP). Ao final desta etapa, será realizado um mapeamento para estimar quanto essa startup vale.

Após este período, se aprovada, a startup passa para a aceleração propriamente dita, onde recebe investimento semente (em média, R$ 20 mil, em troca de uma participação de 15% a 20% no negócio). Nessa etapa, a equipe da empresa precisa estar completa e ter dedicação integral ao negócio.

Durante seis meses a startup desenvolve e valida o produto. Ao final, cria um plano comercial e de marketing para ser executado na fase seguinte.

Depois desse processo, a Estarte.me continua acompanhando a startup na etapa chamada crescimento. Nesse período, há a chance de uma nova rodada de investimento – tanto por parte de investidores, quanto por parte da aceleradora. “Identificamos no mercado que, alguns meses após o segundo investimento, as startups ainda precisam de uma certa orientação”, diz Centeno.

Criada em 2013, a Estarte.Me tem em seu portfólio as seguintes startups: CodeFreelas, MindPills, Otus Game Studio, Prematuridade.com, Cur.to, Pepe, FlyBid e Promover.se. A aceleradora seleciona projetos ao longo do ano todo. Mais informações e inscrições no site da Estarte.me.