Yásbeck (centro) com os sócios Gian e Flávio. FOTO: Divulgação

O aplicativo de educação e entretenimento Qranio foi eleito o App do Ano na América Latina pelo Facebook.

A plataforma ganhou a premiação FbStart Apps do Ano que faz parte do programa FbStart, projetado para ajudar a fase inicial de startups que desenvolvem plataformas para dispositivos móveis.

“Estamos extremamente felizes e honrados pela conquista desse prêmio. É nesse momento que vemos o quanto vale a pena a nossa dedicação e o nosso esforço diário para trazer o melhor que temos aos nossos usuários. Sermos reconhecidos como o melhor app da América Latina, pela maior rede social do mundo, é com certeza o atestado de que temos feito nosso trabalho com toda excelência buscada diariamente”, declarou o fundador da Qranio, Samir Iásbeck.

A festa de premiação foi realizada em São Francisco, nos EUA, durante a conferência de desenvolvedores F8.

A Qranio é uma empresa mineira que lançou seu app no fim de 2011, com a proposta de alinhar aprendizado e diversão. O usuário aprende sobre diferentes temas respondendo um quiz de perguntas e, a cada acerto, ganha moedas virtuais chamadas de QI$, que podem ser trocadas por prêmios como acessórios e descontos em restaurantes. Atualmente, o app tem 1 milhão de usuários.