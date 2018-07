FOTO: Reuters FOTO: Reuters

O diretor executivo do LinkedIn, Jeff Weiner, participou da conferência Launch, em São Francisco, dedicada a fundadores de startups. No evento, ele disse acreditar que bons produtos com potencial global na área de tecnologia podem ser reconhecidos por cinco características. A Business Insider fez uma lista bacana sobre essas cinco características, que replico aqui:

1 – Eles entregam uma proposta de valor singular

Você não precisa ser o primeiro a explorar um mercado, mas oferecer um produto único. Como exemplo, Weiner citou o Google. Quando o buscador surgiu, o mercado era dominado pelo Alta Vista. Ao “focar no seu logotipo e caixa de pesquisa” o Google conseguiu “mudar o mundo” com sua ferramenta de buscas e se diferenciar do competidor. Ele também deu um exemplo negativo, citando o Yahoo, que sempre encontra competição ao tentar verticalizar seu negócio (detalhe importante: Wainer foi executivo do Yahoo).

2 – Eles antecipam as necessidades do cliente

Dessa vez a explicação de Wainer usou como exemplo o Waze. Segundo ele, a empresa sabe o que seu cliente quer e entrega. Ele contou que uma vez, ao sair do trabalho, abriu o Waze e o app rapidamente exibiu uma mensagem perguntando se ele iria para casa. Isso acontece porque o app tem uma inteligência que identificou os horários que ele geralmente sai de casa e do trabalho e deduziu o seu destino. “Isso sinaliza que o produto me entende”, disse.

3 – Eles excedem as expectativas

Weiner comprou um sistema de som Sonos, que funciona conectado a uma rede Wi-Fi. Um dia, ao dar uma festa em casa, ele não conseguia ligar o sistema porque sua rede sem fio havia sido reconfigurada. Ao ligar para o serviço de atendimento da empresa bem no meio de um feriado, soube que o horário de atendimento se encerraria em 15 minutos, mas o atendente acabou gastando uma hora para ajudá-lo a resolver o problema, uma ajuda que excedeu suas expectativas e aumentou sua confiança na empresa – a ponto de citá-la como exemplo em uma grande conferência.

4 – Eles afetam o seu emocional

O exemplo mais comum aqui talvez seria a Apple, que mantém clientes fiéis independentemente do preço cobrado ou do momento econômico por causa do estilo de vida que vende junto com o produto. Weiner, porém, usou um exemplo mais moderno: a Tesla. Segundo ele, dirigir um carro da marca é como “dirigir um iPhone”.

5. Têm um impacto significativo na sua vida

Weiner diz que o seu iPhone se tornou o painel de controle da sua vida. “Os melhores produtos são aqueles que ajudam tanto, que eles conseguem mudar sua rotina e servir como uma extensão de você mesmo”, diz.

(Via Business Insider)