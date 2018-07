Divulgação

Pergunte a qualquer empreendedor como é inovar no País? Uma enxurrada de queixas sem fim é a resposta comum. Mas há esperança. A repórter Claudia Trevisan conta no Estadão de hoje que a presidente Dilma Rousseff vai incluir o Vale do Silício na sua visita aos Estados Unidos no fim do mês.

O objetivo é se familiarizar com a cultura da inovação e os fatores que levaram a região a se tornar uma referência mundial no mercado de tecnologia.

A presidente vai convidar CEOs de grandes empresas de tecnologia da informação, biotecnologia e venture capital para um encontro. Uma visita à sede do Google para discutir os planos da empresa no Brasil já está na agenda.

Ela também terá reuniões com os reitores da Universidades de Stanford e Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Segundo a reportagem, o Brasil vê no estímulo à inovação uma potencial área de colaboração com os EUA. Saiba mais detalhes na matéria completa

Em um País sem cultura de empreendedorismo e inovação, conseguir que o governo olhe para o assunto com mais atenção já é um grande feito. Resta acompanhar se essa visita vai gerar um choque de realidade que impulsione mudanças para pesquisadores e startups que estão tentando inovar no País ou vai beneficiar apenas as grandes corporações de tecnologia que hoje têm presença no Brasil.