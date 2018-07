FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

A Campus Party está com inscrições abertas para as startups interessadas em participar da área de exposição do evento chamada Startup & Makers. Além de expor sua startup, os participantes terão atividades de mentoria, networking e poderão participar de hackathons.

As startups serão divididas em duas categorias: iniciantes, para negócios que ainda estão no campo das ideias, e startups em crescimento, para empresas já em funcionamento, com uma equipe formada e protótipos em teste. A novidade aqui é que dessa vez estudantes ou pessoas físicas com uma boa ideia poderão participar, mesmo que ainda não tenham uma startup em funcionamento.

Serão escolhidas 100 startups para participar em cada categoria. Os escolhidos vão disputar prêmios e poderão apresentar sua startup em um pitch (nome da apresentação curta feita por startups) para aceleradoras, fundos de investimento e investidores-anjo, que podem se interessar em investir no negócio.

As inscrições vão até o dia 10 de dezembro no site da Campus Party. O resultado será divulgado no dia 20 de dezembro.

A Campus Party 2015 será realizada entre os dia 3 e 8 de fevereiro.