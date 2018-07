Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech (esq), Diego Gomes, da Rock Content, e Matt Montenegro, da startup Beved, são os organizadores do Canal Terceiro Turno. FOTO: Reprodução Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech (esq), Diego Gomes, da Rock Content, e Matt Montenegro, da startup Beved, são os organizadores do Canal Terceiro Turno. FOTO: Reprodução

A troca de experiências e informações é essencial para o crescimento e amadurecimento do mercado de startups. Para ajudar o ecossistema brasileiro com dicas e troca de experiências, três figuras importante do bairro de São Pedro, em Belo Horizonte, também conhecido como San Pedro Valley (uma referência ao Vale do Silício, nos Estados Unidos), que hoje concentra um dos mais bem-organizados grupos de startups do País, criou o Canal Terceiro Turno.

A cada quinze dias Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech e presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) (que já apareceu na lista dos 10 jovens brasileiros mais inovadores, segundo o MIT), Diego Gomes, da Rock Content, e Matt Montenegro, da startup Beved, se reúnem para discutir o universo das startups, tecnologia e empreendedorismo. A ideia é debater o assunto durante o tempo que demora para beber duas cervejas e meia – Matt não bebe álcool e acompanha seus colegas sempre com um refrigerante diferente.

O projeto existe desde o ano passado, mas após uma pausa retornou em um novo canal no YouTube com nova roupagem e influenciadores tweetando suas opiniões, como os grupos B2B para Startups, SEED Entrepreneurs, entre outros.

Além disso, a nova versão do canal conta com uma duração estendida, novas vinhetas e uma periodicidade fixa. Novos vídeos serão incluídos na plataforma quinzenalmente, sempre às quartas-feiras.

O primeiro episódio da nova temporada fala sobre os desafios das startups na captação de investimentos e os fundadores contam suas percepções sobre como passaram por este momento em suas respectivas empresas. Mas você consegue ver alguns vídeos antigos sobre outros assuntos no endereço anterior do Canal Terceiro Turno.

Confira o vídeo do primeiro programa da nova fase: