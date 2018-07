Cesário Martins é cofundador do ClickBus. FOTO: Divulgação Cesário Martins é cofundador do ClickBus. FOTO: Divulgação

O portal de vendas de passagens de ônibus ClickBus anunciou a sua primeira aquisição desde o lançamento da empresa, em agosto de 2013. A startup adquiriu o portal Chegue.lá, que possui um banco de dados com as informações de todas as empresas de ônibus interestaduais, possibilitando a pesquisa e identificação das rotas de todas as viações brasileiras. A tecnologia será integrada ao sistema da ClickBus.

A aquisição foi possibilitada por um aporte de US$ 10 milhões recebido pela ClickBus em agosto dos fundos Rocket Internet, Holtzbrinck Ventures, Tengelmann Ventures e Latin America Internet Holding (LIH). As empresas não divulgaram o valor da aquisição.

A história da ClickBus já foi tema de reportagem do Estadão PME. A companhia oferece passagens rodoviárias de 40 viações para mais de 3 mil destinos e diz cobrir 80% do território brasileiro. A venda é feita por um site na web e por meio de aplicativos para os sistemas Android e iOS.

Já a startup Chegue.la surgiu inicialmente como concorrente da ClickBus e nasceu em São Carlos, no interior de São Paulo, após os fundadores ganharem bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“O Chegue.lá surgiu a partir da minha necessidade e dos outros fundadores quando estudávamos em São Carlos e tínhamos dificuldade em encontrar informações claras sobre as viações que faziam o trajeto para nossas respectivas cidades natais,” explica Ricardo Pinto, cofundador do Chegue.lá. A startup foi acelerada pela Wayra após ganhar um concurso na Campus Party.