App apresenta pretendentes a partir da lista de amigos de amigos no Facebook. FOTO: Divulgação

A popularização dos smartphones abriu espaço para uma série de novos aplicativos de relacionamento ganharem fama, sendo o Tinder o maior destaque até agora. Observando esse cenário, uma empreendedora brasileira quis dar um tom um pouco mais sério à paquera virtual.

Defensora da tese de que o ciclo de amigos pode ser uma das formas mais eficientes de conhecer pessoas interessantes e compartíveis para um relacionamento amoroso sério, ela criou o Flert, um app que apresenta aos usuários potenciais paqueras a partir da lista de amigos de amigos no Facebook.

Criado por Irit Epelbaum, ex-diretora de Produto do Peixe Urbano e da Viva Real, o Flert está disponível por enquanto apenas para iPhone. Uma versão para o sistema operacional Android já está em desenvolvimento. “A ideia surgiu porque sempre tinha amigos e amigas me perguntando ‘você tem amigos solteiros ou amigas solteiras para me apresentar?’ Com a explosão do online dating, particularmente no mobile, eu e meu sócio, Marcos Voltolini, pensamos que deveria existir uma forma mais fácil e melhor de poder conhecer amigos de amigos com potencial para um relacionamento”, me contou Irit.

O app tem design semelhante ao do Tinder e funciona da mesma forma que o famoso app de paquera. Ao se cadastrar na rede, o app busca amigos de amigos no Facebook e apresenta um perfil básico com fotos de perfil, nome e sobrenome, idade, dados pessoais sobre educação e trabalho, além da lista de amigos e páginas curtidas em comum.

O usuário indica, então, se gostaria de conhecer a pessoa melhor (jogando a foto para o lado direito da tela ou clicando no símbolo do coração) ou se não está interessada (jogando a foto para esquerda ou clicando na letra X). Se o interesse for mútuo, uma tela de bate-papo entre os dois será exibida.

“Em geral, as pessoas acabam namorando pessoas que fazem parte do seu circulo social, que sejam amigos de amigos, do trabalho, ou da faculdade. Geralmente os relacionamentos começam de forma mais casual e vão amadurecendo. Queremos replicar e até melhorar o que já acontece no mundo real, usando a tecnologia disponível hoje para facilitar o início de relacionamentos duradouros”, diz Irit.

Segundo a empreendedora, as pesquisas feitas até agora por ela indicam que, ao apresentar amigos de amigos, as pessoas pensam duas vezes antes de optarem por algo de “uma noite só”. Esse seria um dos motivos para o app ter uma “taxa de acerto” três vezes maior que a do Tinder, apesar de possuir uma base de usuários menor, afirma ela, sem citar números concretos.

A ideia da empreendedora no longo prazo é aproveitar a big data gerada pelo app para melhorar seu sistema. Ela cita que com o tempo será possível descobrir, por exemplos, se mulheres médicas têm alguma afinidade especial com advogados ou se paulistas e mineiros são uma boa mistura.

Assim como o Tinder, o serviço é gratuito. A meta é gerar receita no futuro com algumas funcionalidades pagas.