Rob Nail é o diretor executivo da Singularity University FOTO: Divulgação

A pergunta de US$ 1 milhão da atualidade é: como resolver a crise da água, que afeta um bilhão de pessoas ao redor do planeta? A Fiap, que todos os anos organiza um concurso de inovação, decidiu bancar a busca de uma resposta para esse dilema.

A faculdade abriu inscrições para o seu concurso Call to Innovation, do qual podem participar brasileiros ou naturalizados com mais de 18 anos, residentes no país e que sejam estudantes universitários ou já graduados em qualquer área do conhecimento.

Os interessados podem inscrever sua ideia no site do concurso até o dia 15 de março. O criador da melhor ideia ganha uma bolsa de estudos para o Graduate Studies Program (GSP) 2015 da Singularity University, na Califórnia, que fica dentro de uma base de pesquisa da Nasa e tem cursos focados em inovação.

Por meio do curso, que será realizado de junho a agosto de 2015, os alunos podem ter contato com nomes como Vint Cerf, um dos inventores da internet; Ray Kurzweil, futurista e autor do best-seller “The singularity is near”; e Peter Diamandis, um dos principais empreendedores da área de voos espaciais.

A bolsa de estudos inclui alimentação, estadia e passagens de ida e volta para os Estados Unidos. Como o curso é integralmente ministrado em inglês, uma das exigências é que o participante tenha fluência no idioma.

Além da bolsa para estudar no exterior, o vencedor também ganha uma bolsa integral para um curso de MBA da Fiap. “Toda a bagagem que o vencedor vai receber na SU será de grande utilidade para colocar em prática o projeto que busca resolver uma das piores crises de água que o Brasil já viveu”, diz Nathalie Trutmann, diretora de Inovação da Fiap.