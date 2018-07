FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

Começou hoje e vai até amanhã, 4, a primeira edição do Case (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo), na Fecomércio, em São Paulo. Realizada pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups), entidade sem fins lucrativos de representação das startups brasileiras, o evento teve cerca de 1,5 mil ingressos vendidos para os dois dias (veja a programação do evento aqui).

Fiquei impressionada ao chegar no salão principal do Case e ver o espaço totalmente lotado. Além de participação maciça de startups, encontrei no Case investidores importantes do mercado e representantes das principais aceleradoras brasileiras (elas têm um espaço dedicado a elas).

Querem um exemplo? Fui apresentada ao Lee Jacobs, do fundo americano MHS Capital, que investiu, por exemplo, na Indiegogo. Recém-chegado do aeroporto, ele estava animado para conhecer startups brasileiras. O fundo captou US$ 130 milhões e busca cerca de cinco startups para investir no próximo ano – uma delas no Brasil. O interesse é por uma startup bem desenvolvida para um investimento série A entre US$ 2 e US$ 3 milhões. Mas Lee considera fazer alguns investimentos-anjo por conta própria (foi assim que ele participou de uma das rodadas de investimento da Descomplica).

Uma coisa interessante é que ele me disse ter interesse em investir no Brasil para incentivar outros fundos do Vale do Silício a investirem por aqui. Para ele, o grande momento para apostar no Brasil é agora, quando, segundo ele, “ninguém (no exterior) está interessado em investir aqui”.

Foco no empreendedor

Não faltam eventos de empreendedorismo e tecnologia no Brasil, mas o objetivo da ABStartups é transformar o Case no maior evento anual do setor ao focar nas necessidades das novas empresas brasileiras. “É um evento feito de empreendedor para empreendedor, porque todos nós também temos empresas. Nosso foco não é vender coisas, mas mostrar como se faz (startups)”, me disse Gustavo Caetano, presidente da ABStartups.

Para quem não o conhece, Caetano é fundador da SambaTech, pioneira no mercado de distribuição de vídeos online no Brasil, e foi eleito um dos jovens mais inovadores do País pelo MIT Technology Review, publicação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). Ele fundou a associação em 2011 com outros três empreendedores de Minas Gerais, inicialmente investindo no desenvolvimento de lideranças regionais

A profissionalização da associação veio neste ano, quando a ABStartups fechou convênios com a Apex-Brasil e o Sebrae. Desde então, a Associação trabalha para apoiar startups no acesso a mercados e a investimento e presta serviços para empresas que buscam inovação por meio de startups.

“Todo mundo que quer fazer algo com as startups, como Google, Microsoft, Totvs, ou que não sabe como, acaba nos procurando”, explicou Guilherme Junqueira, diretor geral da ABStartups. “Isso acontece porque eles não conseguem chegar em um cara que tenha uma startup em um segmento específico em Mato Grosso do Sul, por exemplo, mas nós conseguimos fazer isso porque temos uma equipe de mais de 250 multiplicadores espalhada pelo País”, completou Caetano.

Novidades

Ao longo do Case foram anunciadas uma série de novidades para os empreendedores. Confira abaixo um resumo dos principais anúncios do evento:

– Reformulação do StartupBase

O CrunchBase, base de dados global de startups do TechCrunch, é uma mão na roda para quem cobre a área, como eu, e também para investidores e outras startups buscarem informações sobre o mercado. Uma base do tipo faz falta no Brasil. Algo que a ABStartups pretende resolver com o relançamento do StartupBase para gerar inteligência sobre o setor.

– Programa para associados pagantes

A ABStartups promete oferecer uma série de benefícios que totalizam R$ 50 mil para associados que pagarem uma anuidade de R$ 199. Isso inclui descontos em eventos e na aquisição de serviços com empresas parceiras.

– Programa para aproximar startups de empresas exportadoras

A Associação lançou, em parceira com a Apex-Brasil, o “Pitch Corporate – Export Edition”, para aproximar startups de empresas exportadoras. As startups brasileiras serão desafiadas a apresentar soluções de logística, supply chain e gestão para empresas exportadoras nacionais. Os projetos serão avaliados por um júri coordenado pela Apex-Brasil e os selecionados vão participar, em março do ano que vem, de um evento com as empresas interessadas nos serviços dessas startups. Estão na lista marcas como Hering, Santa Helena e Movioca.

E amanhã o Case terá no seu encerramento a cerimônia do Spark Awards, uma espécie de “Oscar” das startups brasileiras, promovido em parceria com a Microsoft. O Start estará lá cobrindo o evento. Acompanhe no blog e no Twitter.