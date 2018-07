FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

A Associação Brasileira de Startups (ABStartups) realiza este ano a primeira edição do que promete ser o maior evento de empreendedorismo e startups do Brasil, a Case – Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que será realizada nos dias 3 e 4 de novembro, na Fecomércio, em São Paulo.

O tema principal do evento será “Competitividade Inovadora – Como construir empresas inovadoras e competitivas”. Já estão confirmados 50 expositores e o público esperado é de 3 mil pessoas durante os dois dias de evento, incluindo delegações de startups de 18 estados que irão a Case por meio de uma parceria com o Sebrae.

“Não queremos que seja apenas mais um evento em que os empreendedores veem mais do mesmo. O CASE tem a missão de ser um ponto de mudança na trajetória de empreendedores e seus negócios”, declarou por meio de nota Guilherme Junqueira, gestor da ABStartups. A Case foi idealizada após a assinatura de um convênio da ABStartups com a Apex-Brasil.

Dentre os palestrantes internacionais, estão confirmados Bronson Taylor, CEO do Growth Hacker TV; Matt Wise, CEO da HelloWorld; Gabe Karp, sócio da Detroit Venture Partners, e Joshua Slayton, CTO do AngelList. Entre as presenças nacionais estão José Varela, Presidente da 3M, Laércio Consentino, CEO da TOTVS, Marco Stefanini, CEO da Stefanini e Gustavo Caetano, CEO da Samba Group.

Quatro grandes casos de sucesso de startups nacionais serão apresentados pelos CEO’s das companhias. Marco Fisbhen falará sobre o Descomplica, Vinícius Roveda falará sobre a startup Conta Azul, Tallis Gomes falará sobre a escalada mundial da Easy Taxi e o CEO do Hotel Urbano, José Eduardo Mendes, vai mostrar a história da empresa.

O evento também será a ocasião em que a ABStartups vai lançar o novo StartupBase, banco de dados que reúne informações sobre o ecossistema de startups do Brasil. Outra novidade é que o Spark Awards, a principal premiação do universo das startups brasileiras e que é promovido pela Microsoft e ABStartups, acontecerá durante a Case.

