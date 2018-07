FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

O programa de apoio a startups do governo federal, o Start-Up Brasil, divulgou hoje as 12 aceleradoras selecionadas por meio de edital para apoiar as futuras empresas selecionadas pelo programa ao longo de 2015. Como novidade, aparecem na lista a Jump Brasil, do Porto Digital, e a Gema Ventures.

Veja a lista completa:

– 21212 | Rio de Janeiro (RJ)

– Acelera Cimatec | Salvador (BA)

– Acelera MGTI, Fumsoft | Belo Horizonte (MG)

– Aceleratech | São Paulo (SP)

– Baita | Campinas (SP)

– C.E.S.A.R. Labs | Recife (PE)

– Gema Ventures | São Paulo (SP)

– Jump Brasil | Recife (PE)

– TechMall | Belo Horizonte (MG)

– Ventiur | Porto Alegre (RS)

– Wayra | São Paulo (SP)

– WOW | Porto Alegre (RS)

Segundo a organização do Start-Up Brasil, as aceleradoras do programa se uniram e criaram a Abraii, Associação de Aceleradoras de Inovação e Investimento, que pretende contribuir de forma para o amadurecimento do ecossistema empreendedor brasileiro.

O Start-Up Brasil divulgou ainda uma lista de espera de aceleradoras:

– 85 Labs, Ceará

– Start You Up, Espírito Santo

– Outsource Brazil, Rio de Janeiro

– FabriQ, Manaus