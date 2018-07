Sede do programa fica em Florianópolis. FOTO: Jornal de Floripa Sede do programa fica em Florianópolis. FOTO: Jornal de Floripa

O Sebrae/SC divulgou nesta terça-feira, 24, a lista das 20 startups que foram selecionadas para participar da 5º Turma do seu programa de capacitação Startup SC – Desenvolvimento e Fortalecimento das Startups Catarinenses.

Falei mais sobre o programa criado pelo Sebrae recentemente, em uma matéria especial sobre as startups de Florianópolis. O programa capacita novas startups ao longo de 13 semanas. Em dois anos, já apoiou 80 startups que geram 328 empregos. Desse total, 81% continuam ativas.

As novas selecionadas foram escolhidas com base em critérios como escalabilidade, potencial de crescimento, modelo de negócio, criatividade, equipe e tração inicial do projeto.

Durante o período de 4 meses elas participarão de workshops, cursos, palestras e sessões de mentoria. Tambem terão acesso a uma série de benefícios com parceiros do programa, como a Amazon Web Services, Conta Azul, Sendgrid, Resultados Digitais, Videolean, Zendesk e espaços de coworking

Confira a lista das selecionadas e uma breve descrição feita por cada uma das empresas:

1. ATAR – A ATAR acredita que a tecnologia deve ser uma extensão do corpo humano e para tornar isso realidade desenvolve tecnologias vestíveis intuitivas, fáceis de usar e com design refinado.

2. Befective – Befective é um software para medir a eficiência dos colaboradores de sua empresa.

3. Cargrid – O Cargrid facilita a relação Frotista-Oficina-Autopeças, automatizando os processos de orçamentação, execução e pagamento de manutenções.

4. Cotasul– Plataforma que agiliza o processo de compras das empresas, facilitando pesquisas de mercado e gerando informações estratégicas para uma melhor negociação.

5. Curta Circuitos – Plataforma para produção de projetos eletrônicos, com fabricação de placas de circuito impresso, montagem e venda direta aos consumidores.

6. Dia Estúdio – A Dia Estúdio é uma network certificada pelo Google/YouTube que presta serviço terceirizado agregando canais para oferecer melhor suporte e remuneração aos criadores de conteúdo.

7. Dr. CUCO – Plataforma de saúde que integra receituário digital e lembretes inteligentes, aproximando médicos de seus pacientes e melhorando a adesão ao tratamento.

8. IBID – Solução que suporta o processo de compra de materiais e serviços, gerenciando a comunicação e a negociação entre compradores e fornecedores.

9. iBridge – Atuamos no ramo de UC (Unified communications), desenvolvendo soluções convergentes para Call Centers e Contact Centers.

10. Mind the Graph – Plataforma que permite aos autores de conteúdo na área da saúde criar infográficos com resultado profissional.

11. partyON – Aplicativo mobile de agenda e curadoria de clubs e festivais de música eletrônica com venda de ingressos sem papel e rede social segmentada.

12. Plot! Studios – Plataforma online para criação, publicação e comercialização de livros interativos infantis de maneira fácil e intuitiva.

13. PodShare – A PodShare tem como objetivo de transformar a mobilidade urbana do Brasil e países emergentes. Ofertamos um serviço mais barato, de maior qualidade e sustentável através do compartilhamento de veículos para condomínios empresariais e residenciais.

14. Rilix – A Rilix cria produtos imersivos e divertidos com tecnologias de última geração, diferente de tudo que você já experimentou.

15. SistemizeCoach – Plataforma online que visa potencializar a vida do profissional de coaching, centralizando e organizando todas as anotações das sessões, informações, ferramentas e arquivos trabalhados no processo em único local.

16. Smarket Solutions – Smarket é um software que permite aos varejistas organizarem o processo de criação de ofertas e avaliarem o resultado de suas ações.

17. Starky – Automatiza o processo de pesagem das refeições do seu restaurante de forma ágil, funcionando sozinho, sem intermédio de um funcionário exclusivo na balança.

18. Troca de diárias – Sistema que permite aos proprietários de estabelecimentos de hospedagem colocarem a disposição uma unidade ou mais, para trocarem suas diárias vazias com outros estabelecimentos que estarão cadastrados no site, com o mesmo objetivo, através do sistema de pontos.

19. Vendas Externas – Gerenciamento de vendas externas para geração de pedidos, emissão de documentos fiscais e de cobrança.

20. Vividisk – Plataforma de Vídeo Marketing. Distribua seus vídeos do YouTube com nosso widget e capture leads.